Sainz étonné par la manière dont Ferrari l'a observé

Après avoir décidé de ne pas prolonger le bail de Sebastian Vettel, Ferrari a jeté son dévolu sur Carlos Sainz pour remplacer l'Allemand en 2021. Le choix a parfois surpris, le nom de Daniel Ricciardo circulant alors comme celui de la recrue idéale pour la Scuderia. Pourtant, à Maranello, la décision de recruter le pilote espagnol chez McLaren était déjà mûrement réfléchie. L'intéressé a été le premier surpris par le niveau de connaissance qu'avait de lui sa future écurie. Une preuve de plus que rien n'est laissé au hasard en F1, et que chaque structure ne conçoit pas sa short-list à la va-vite, loin s'en faut.

"Je n'ai jamais cessé de penser à la façon dont je suis observé en F1, car tout ce qui se passe ici est étudié", confie Sainz. "Lors des premières discussions avec Ferrari, j'ai été surpris par l'analyse très poussée qu'ils avaient faite de ma carrière en sport automobile, avec chaque équipe, dans chaque catégorie… Je pensais qu'ils ne m'observaient peut-être pas autant, mais les équipes vous regardent beaucoup. En ce sens, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que même si l'on ne vous voit pas à la télévision ou qu'une 12e place vous paraît insignifiante, toutes les équipes analysent ce que vous faites. Ce n'est pas nouveau, mais c'est une bonne surprise."

Fixé sur son sort, Sainz rejoindra la Scuderia après une deuxième saison bouclée chez McLaren. Compte tenu de la crise du coronavirus, il découvrira l'an prochain une monoplace qui sera la même que l'actuelle SF1000 utilisée par Ferrari, en raison du gel des châssis. De quoi donner envie de regarder déjà de près ce dont est capable la monoplace rouge, qui a déçu à Spielberg ?

"C'est sûr que je regarderai, mais je vais essayer de ne pas perdre ma concentration", prévient-il. "Car j'ai déjà beaucoup de choses à penser avec les voitures roses, jaunes, et l'autre orange. Je garderai un œil sur les voitures rouges car je suis toujours ce qui se passe entre Mercedes, Ferrari et Red Bull, mais juste un peu, car je vais devoir rester très concentré sur ma saison."

Une saison durant laquelle il voit déjà la rivalité interne se durcir sur le plan sportif avec Lando Norris, qui vient de décrocher en Autriche son premier podium. Devancer son jeune coéquipier − avec lequel il s'entend à merveille − demeure important avant d'aller se frotter à Charles Leclerc.

"Pour tout pilote, il est important de terminer devant son coéquipier", rappelle Sainz. "Cette année sera la deuxième de Lando, qui a déjà fait une très bonne première saison et a davantage d'expérience pour faire mieux. Ce sera un rival difficile. Mais Lando et moi travaillons beaucoup l'un pour l'autre. À chaque course nous planifions les stratégies pour essayer de finir avec les deux voitures le plus haut possible. Chez McLaren, la priorité reste l'équipe, et ensuite de voir qui finit devant l'autre. Nous espérons que cette rivalité continuera à être aussi bonne que lors de la première année. Nous continuerons à apprécier cette rude mais saine rivalité."

Propos recueillis par Jose Carlos de Celis