Sainz comprend l'exagération des rivalités dans Drive to Survive

Fin février, Netflix a mis en ligne la seconde saison de son documentaire consacré aux coulisses de la Formule 1, Drive to Survive. Celle-ci met en lumière plusieurs événements survenus dans le paddock, mais les caméras du géant du streaming n'ont pas forcément eu accès à tous les moments cruciaux au sein des équipes. Selon Carlos Sainz Jr., qui est au centre d'un épisode dans lequel sa prétendue rivalité avec Daniel Ricciardo est mise en avant, cette scénarisation n'est pas choquante puisque l'objectif du documentaire est aussi de rendre la F1 palpitante pour un public qui n'y est pas initié.

"C'était sympa, ça m'a plu", a déclaré Sainz à Motorsport.com, au sujet de cette seconde saison de Drive to Survive. "La rivalité avec Daniel était probablement un peu exagérée, comme vous avez pu vous le demander. Mais dans le même temps, beaucoup de nos fans américains m'ont dit que les épisodes et le programme lui-même les avaient passionnés, je pense que ça a un grand effet auprès de la F1. Donc même s'ils ont parfois exagéré les rivalités, je trouve ça bien, et je pense que c'est une bonne chose pour la F1. Pourquoi ne pas dramatiser tout un peu plus ? Ça me va."

Romain Grosjean, comme l'an dernier, a été au cœur d'une partie de la série avec son équipe Haas, et a tenu à souligner la production du documentaire, dont il juge la qualité "incroyable". Néanmoins, le Français est d'accord avec Sainz sur le fait que le documentaire n'a pas parfaitement collé à la réalité. Les pires difficultés de Haas sont montrées dans l'épisode 2, qui se concentre sur l'accrochage entre Grosjean et Kevin Magnussen à Silverstone, mais le pilote tricolore insiste sur le fait que les coulisses ne sont pas montrées dans leur intégralité.

"Quand vous connaissez ce monde de l'intérieur, ça ne montre pas tout", a déclaré Grosjean. "Certaines équipes ont été plus ouvertes que d'autres. Mais j'aime bien [la série], c'est intéressant. Si vous me demandez ce que je pense de l'épisode sur Haas, je dirais que j'aurais aimé voir davantage le travail fourni par les gars en coulisses, car on a tous vu la situation terrible dans laquelle nous étions. Je crois qu'ils auraient pu montrer un peu plus le travail effectué pour essayer de sortir du trou. Mais je présume que ça n'était pas dans le scénario."

Avec Luke Smith

