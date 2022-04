Sainz salue les excuses immédiates de Ricciardo après l'accident

Carlos Sainz détient actuellement un record peu envieux : en dehors des pilotes qui n'ont pas participé à toutes les courses cette saison, c'est de loin lui qui a parcouru le moins de tours le dimanche, 108 sur 228 possibles, en raison de deux abandons précoces. À Melbourne, le pilote Ferrari avait perdu le contrôle de sa monoplace et s'était échoué dans le bac à gravier à la suite d'un mauvais départ ; cette fois, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, il a été percuté par Daniel Ricciardo à Tamburello et s'est une nouvelle fois retrouvé coincé sur le bas-côté.

Sainz ne pouvait pas faire grand-chose pour éviter l'accrochage, et Ricciardo est donc allé le voir dès la fin d'une course qu'il a conclue bon dernier, sa McLaren MCL36 ayant subi des dégâts dans l'incident. "Ça en dit long sur l'athlète et le sportif qu'est Daniel qu'immédiatement après une course qui a été dure pour lui, la première chose qu'il ait faite soit de venir dans le garage Ferrari pour me présenter ses excuses", souligne l'Espagnol.

"Tous les mécaniciens étaient là avec moi et nous l'avons tous remercié de ce geste. C'est pourquoi il n'y a pas de rancune envers Daniel après ce qui s'est passé. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, mais malheureusement, ça m'est arrivé à moi, alors que j'ai déjà eu un accident à Melbourne. C'est comme ça. Cet incident n'est pas du tout un mystère : je pense que si l'on regarde ce qui s'est passé sur la caméra embarquée, c'est très clair pour tout le monde."

Sainz déplore non seulement les points qu'il a laissé filer – il est désormais cinquième du classement général avec 48 longueurs de déficit sur le leader, son coéquipier Charles Leclerc – mais aussi le roulage qui lui a échappé. "Ce sont deux incidents complètement différents avec une issue très similaire : je me retrouve à ne faire aucun des 60 tours de la course", regrette-t-il. "Ça m'aurait été très utile en ce moment. Le résultat ne fait même pas si mal que ça, en fait, par rapport au fait que j'ai perdu tant de temps de piste et tant de tours dans cette voiture lors des deux dernières courses où je n'ai pas pu courir. C'est dommage."

"Ce qui est dur, c'est que ça se fait consécutivement, parce que lors d'une saison, il y a toujours une course où l'on commet une erreur et une autre où l'on se fait percuter. Pour moi, malheureusement, c'est arrivé consécutivement. C'est d'autant plus dur et douloureux. Espérons avoir mangé notre pain noir et pouvoir commencer à nous concentrer sur le reste de l'année."

Propos recueillis par Jonathan Noble