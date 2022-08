Sainz exhorte Ferrari à trouver réponse à l'avance de Red Bull

Quatre dixièmes, sept dixièmes, six dixièmes : voici le retard que comptait Carlos Sainz sur Max Verstappen à l'issue des trois séances qualificatives du Grand Prix de Belgique. Depuis le coup d'envoi du week-end, qui marque la rentrée des classes en Formule 1, les Ferrari sont nettement moins véloces que les Red Bull, accusant un déficit important dans les secteurs 1 et 3, majoritairement composés de lignes droites.

Mais puisque Verstappen a été pénalisé et que Sergio Pérez n'a pas répondu présent au moment décisif, Sainz s'est assuré de partir dimanche depuis la pole position. Cependant le pilote Ferrari est bien conscient des lacunes de sa monoplace dans l'Ardenne belge, et demande des réponses.

"C'était OK", résume Sainz. "Je veux dire, je suis content de partir en pole, évidemment, [mais] je ne suis pas très content de l'écart avec Max et de l'avance que Red Bull a sur nous ce week-end. Nous devons continuer de creuser pour comprendre pourquoi Red Bull est si rapide sur ce circuit. Mais la pole est une bonne position de départ, nous essaierons de gagner demain."

Il a cependant été difficile d'aller chercher la deuxième place en qualifications. Comme l'explique Sainz, la recherche de l'aspiration a mené à deux tours de chauffe brouillons, le dernier ayant par ailleurs résulté en un tour rapide agité, qui a manqué de se conclure dans le bac à gravier.

"Ma première tentative en Q3 a été plus propre, [mais] ça a été un peu le bazar dans les deux tours de chauffe en jouant avec l'aspiration, en essayant de voir qui voulait être devant", ajoute Sainz. "Au final j'ai dû mener, je n'avais pas d'aspiration et j'ai dû rouler [à l'air libre]. Mais, dans l'ensemble, c'était un peu le bazar. Le premier tour a été assez bon pour être deuxième, je savais que ça allait me donner la pole."

"Je suis toujours un peu perplexe en voyant ce gros écart avec Max et avec Red Bull, ce qui me fait me demander ce qui va se passer en course parce que je pense que notre rythme de course est un peu meilleur que notre rythme de qualifications. Mais il y a certainement [de la performance] à trouver."