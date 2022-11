Sainz : Si Ferrari me demande de laisser passer Leclerc, je le ferai

Avec 290 points chacun, Charles Leclerc et Sergio Pérez abordent la dernière épreuve de la saison, le Grand Prix d'Abu Dhabi, à égalité au championnat. Depuis plusieurs semaines, les deux pilotes se battent pour s'assurer d'obtenir le titre honorifique de vice-Champion du monde et jusqu'à présent, leurs coéquipiers ont observé ce duel sans intervenir.

Cela devrait changer toutefois ce dimanche. Après avoir dans un premier temps refusé de céder sa sixième place à Pérez au Grand Prix de São Paulo, Max Verstappen a montré un peu plus d'entrain aux qualifications à Abu Dhabi en offrant son aspiration en Q3. De son côté, Carlos Sainz se prépare lui aussi à venir en aide à son coéquipier, même s'il se concentrera avant tout sur sa course.

"S'il en a besoin, je lui donnerai un coup de main, mais je pense qu'il doit d'abord battre lui-même Checo [Pérez] au championnat", a commenté Sainz au sujet de Leclerc. "Je me concentrerai sur ma propre course et j'essaierai de terminer la saison avec un podium, sur une bonne note, et si l'équipe me demande de le laisser passer ou de l'aider dans sa lutte avec Checo, je le ferai."

"Il faut aussi prendre en compte le fait que nos priorités sont complètement différentes. C'est pourquoi nous devons attendre d'y être et voir où chacun se trouve. Je n'ai jamais eu de problème pour laisser passer n'importe quel coéquipier en course, je ne pense pas que ça devrait être un problème pour moi. Je vais simplement me concentrer pour finir la saison en beauté. Aujourd'hui, j'ai fait de très bonnes qualifications, j'étais très rapide, donc je devrais être rapide en course."

Charles Leclerc en discussion avec Sergio Pérez après les qualifications.

Les trois séances d'essais libres ainsi que les qualifications ont dépeint un tableau dans lequel Red Bull truste les premières places et Ferrari et Mercedes se battent pour les positions restantes. Pour l'heure, la Scuderia a l'avantage sur l'équipe allemande puisque Leclerc et Sainz vont s'élancer en deuxième ligne contre la troisième rangée pour Lewis Hamilton et George Russell.

Cependant, Sainz s'attend à ce que la hiérarchie change en course, notamment en raison de la différence du rythme affiché par Mercedes entre les qualifications et la course tout au long de l'année.

"Il n'y a plus beaucoup de virages sur ce circuit maintenant, alors pour être à trois dixièmes de Red Bull... Je pense qu'ils ont dominé tout le week-end, ils ont été nettement plus rapides que nous à chaque tour en qualifications", a déploré l'Espagnol. "Nous nous sommes rapprochés mais ils ont toujours le dessus, ce qui signifie normalement qu'ils devraient être encore plus rapides en course. Mais il est vrai que nous avons réussi à les mettre sous pression. Nous allons essayer de les battre en course, mais notre regard est aussi tourné sur Mercedes."

"Ils sont normalement plus rapides en course qu'en qualifications, donc je m'attends à ce qu'ils soient dans la lutte avec nous demain. En fait, j'ai été surpris de les voir si loin derrière en qualifications parce qu'ils ont été encore plus rapides que nous sur un tour [aux essais]. Ils seront difficiles à battre demain mais je pense que nous sommes en bonne position pour les devancer et nous assurer de la deuxième place du championnat."

Propos recueillis par Luke Smith