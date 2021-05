Carlos Sainz a fini les deux premières séances d'essais libres du GP de Monaco, ce jeudi, à la deuxième position, terminant la seconde à un dixième de son équipier Charles Leclerc, qui a fixé la référence chronométrique de cette entame de week-end.

De quoi rendre optimiste l'Espagnol, qui s'est payé le luxe de devancer Lewis Hamilton et Max Verstappen, tous deux étonnés par la forme des Ferrari, tout au long de la journée. Il attend toutefois de voir comment les choses se passeront samedi, jour des derniers essais et des qualifications, avant de s'enflammer.

"Nous semblons clairement être très proches d'être une véritable menace", a déclaré prudemment Sainz. "Je pense qu'il faut attendre jusqu'aux EL3, parce que les choses changent beaucoup du jeudi au samedi ici. Il y a certains pilotes qui sont un peu en retrait le jeudi, juste parce qu'ils veulent y aller doucement, et puis soudainement le samedi, comme Lewis le fait toujours, il est super rapide."

"Nous verrons. Au moins, c'est bien de voir que nous sommes plus proches de l'avant, que nous jouons réellement aux avant-postes. C'est encourageant pour l'équipe, et il y a des signes positifs que la voiture n'est en fait pas si mauvaise dans les virages."

Sainz a inscrit des points lors de ses cinq départs à Monaco, avec comme meilleur résultat la sixième place en 2017 et 2019. Le pilote au numéro 55 a dû ajuster son style de pilotage en essais libres pour s'adapter à la Ferrari SF21, dont le comportement diffère de la dernière McLaren qu'il a pu piloter dans les rues de la Principauté, à savoir la MCL34. "J'étais habitué à une voiture différente la dernière fois que j'étais à Monaco, avec un équilibre très différent."

"L'équilibre que Ferrari essaie de trouver ici est vraiment différent, et j'ai dû me réadapter, retrouver mes références, changer un peu de style de pilotage et bâtir la confiance petit à petit. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je franchissais la ligne de départ/arrivée, je me voyais toujours dans les trois premières positions, à me battre dans ces eaux-là."

