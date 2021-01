Une première rencontre impromtue entre Sainz et les tifosi

Carlos Sainz sait se faire adopter. Il l'a montré cette semaine en rendant une petite visite a la poignée de tifosi réunis près du circuit de Fiorano, où Ferrari a organisé plusieurs journées d'essais avec une monoplace 2018. Ce roulage a permis à la recrue espagnole de la Scuderia de faire ses premiers tours de roue avec sa nouvelle écurie, avant les essais hivernaux qui auront lieu avec la dernière-née de Maranello le mois prochain à Bahreïn.

Sainz a pu passer une journée et demi au volant de la SF71H et, au terme de sa séance de mercredi dernier, il est monté dans une voiture d'intervention du circuit pour se rendre dans une portion précise de la piste de Fiorano. L'ex-pilote McLaren avait repéré la présence de quelques tifosi à cet endroit.

Sur les réseaux sociaux, les fans qui ont vécu cet instant inattendu n'ont pas caché leur surprise, certains se disant même "stupéfaits" par le comportement bienveillant du pilote Ferrari à leur égard.

"À 16 heures, la séance s'est arrêtée et nous allions quitter le circuit, lorsque nous avons vu un petit camion de sécurité incendie prendre la piste et s'immobiliser devant nous", raconte l'un d'entre eux. "Carlos est sorti. Nous étions stupéfaits. Il a fait tout ce chemin juste pour saluer quelques fans en dehors du circuit et échanger quelques mots avec nous. C'est un champion particulier et humble. Merci Carlos, nous n'oublierons jamais cette journée."

Évoquant ce geste envers ses nouveaux supporters, Sainz a expliqué les avoir repérés lorsqu'il bouclait ses tours de piste à bord de la Ferrari.

"Il y avait deux banderoles", raconte-t-il. "Il y avait une banderole 'Vamos Carlos' et une banderole 'Smooth operator'. Les gens en Italie connaissent donc déjà mon nom et mes préférences. C'est un bon début. À la fin de la journée, j'ai eu la chance d'aller les saluer. J'ai pris une voiture et je suis allé les remercier d'être là, de me soutenir dans une journée très particulière, et de partager avec moi un peu de passion pour un jour qui était spécial pour moi."