Sainz : Gagner à nouveau, une nécessité pour bien préparer 2023

Au soir du Grand Prix de France, une épreuve conclue dans le mur pour Charles Leclerc alors qu'il occupait la première position, ce qui avait permis à Max Verstappen d'obtenir une avance supérieure à 60 points au championnat, Mattia Binotto ne s'était pas montré particulièrement inquiet pour la suite de la saison de la Scuderia, en assurant qu'il n'y avait "aucune raison de ne pas gagner les dix courses restantes" de 2022.

Plus de deux mois après cette déclaration, Ferrari n'a toujours pas revu le sommet du podium et n'a cessé de perdre des points face à Verstappen et Red Bull, ne stoppant l'hémorragie que le week-end dernier à Singapour en inscrivant deux points de plus que le taureau rouge.

L'issue des deux championnats presque scellée, Red Bull comptant 137 longueurs d'avance sur Ferrari et Verstappen étant très bien placé pour décrocher son titre mondial ce week-end, à Suzuka, la Scuderia ne peut aujourd'hui que se tourner vers 2023.

Mais pour mieux préparer la revanche, Carlos Sainz estime qu'il est crucial de soigner la fin de la saison en cours. Ainsi, l'Espagnol explique qu'une victoire donnerait à Ferrari un coup de fouet bien nécessaire pour reprendre ses esprits et des forces pendant la trêve hivernale.

"Pour nous, je pense que c'est encore une lutte intéressante", commente Sainz au sujet de la bataille Ferrari-Red Bull. "En tant qu'équipe, notre objectif est, évidemment, de gagner des courses et de bien se préparer pour la saison prochaine parce que, de toute évidence, cette année il est trop difficile de finir premier à la fois au championnat constructeurs et à celui des pilotes, donc nous nous concentrons [sur le fait] d'essayer de gagner des courses."

Carlos Sainz et Charles Leclerc dans le parc fermé au GP de Singapour.

"Je pense que gagner une course avant la fin de la saison nous ferait vraiment plaisir et nous donnerait beaucoup de motivation pour la saison prochaine, parce que ça fait un moment que nous n'avons pas gagné. Gagner voudrait dire faire un week-end parfait, et c'est aussi ce dont nous aurons besoin. Ce que nous, Ferrari, voulons, c'est gagner des courses, nous préparer pour l'an prochain, continuer à apprendre, continuer à faire des week-ends parfaits où la confiance est renforcée et plus de victoires sont offertes à Ferrari."

Red Bull reste sur une série de six victoires, la dernière datant de la semaine passée, au Grand Prix de Singapour. Sainz constate cependant que l'écart face à l'écurie autrichienne s'est réduit et s'attend à piloter une Ferrari F1-75 performante sur le circuit de Suzuka.

"Nous savons que nous étions très loin du rythme [des meneurs] à Zandvoort et à Spa", ajoute-t-il. "Nous étions un peu plus rapides à Monza, Singapour a été meilleur, et nous nous sommes rapprochés de Red Bull. [Nous n'étions] pas plus rapides en course mais plus proches et plus dans la lutte [pour la victoire]."

"Suzuka devrait [nous convenir]. Il y a de longues lignes droites mais aussi de bons virages à moyenne et haute vitesse qui devraient convenir à la Ferrari. La Ferrari est rapide à peu près partout, c'est seulement par rapport à Red Bull que nous pouvons faire mieux. L'objectif est de vivre un week-end où nous pouvons être plus rapides en qualifications et plus rapides en course, c'est le défi le plus grand pour nous. Cela nous donnerait une victoire en course, ce qui nous manque beaucoup, et ce serait idéal avant la fin de la saison."