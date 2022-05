Sainz : Le tour derrière Latifi "m'a fait perdre la victoire"

Encore une fois, Carlos Sainz est passé très près de sa première victoire en Formule 1, et quelle victoire cela aurait été, au Grand Prix de Monaco ! Deuxième sur la grille de départ, Sainz a bien géré l'aspect stratégique sur la piste humide de la première moitié de course en passant directement des pneus pluie aux slicks, contrairement à son coéquipier Charles Leclerc, qui a brièvement adopté les gommes intermédiaires, tout comme les Red Bull rivales.

Cependant, celles-ci ont chaussé les gommes dures un tour après Sainz, stratégie qui a manifestement porté ses fruits puisque Sergio Pérez a repris la piste devant l'Espagnol. Ce dernier n'est ensuite jamais parvenu à porter une attaque sur le Mexicain, bien que lui ayant imposé une intense pression en fin d'épreuve.

"Je pense que nous avons fait tout ce que nous devions faire", assure Sainz. "Nous sommes restés patients en pneus pluie, nous avons pris la bonne décision de passer en slicks, et l'horrible tour de sortie des stands coincé derrière un retardataire m'a coûté une victoire aujourd'hui. On peut comprendre la frustration, car un tour propre m'aurait assuré la victoire aujourd'hui. Mais le sport est parfois ainsi."

Ce retardataire, c'est Nicholas Latifi, qui était au coude-à-coude avec Sainz quand ce dernier est sorti des stands et est resté devant pendant six virages, de Massenet au Portier. Le pilote Ferrari déplore que sa bonne intuition de passer directement en slicks n'ait pas porté ses fruits. "J'ai su dès la moitié du premier relais [qu'il fallait procéder ainsi]", poursuit-il. "J'ai commencé à voir la trajectoire sèche et à me rendre compte que ça allait passer direct en slicks. Je pense que nous avons pris la bonne décision, car nous menions la course."

"Bien sûr, les pneus durs ne sont jamais faciles dans le tour de sortie des stands, mais j'ai passé une douzaine de virages (sic) derrière le retardataire, qui m'a coûté au moins deux secondes qui m'ont fait perdre la victoire. Bref, je ne vais pas trop me plaindre. Je sais que ce sport est ainsi. Checo a été malchanceux à Djeddah, aujourd'hui il a fait une super course et a eu de la chance. Dans ce sport, la tendance s'inverse un jour ou l'autre."

Sainz a tout donné dans les dix derniers tours, jouissant d'un excellent rythme avec ses pneus durs par rapport aux mediums de Pérez, mais sans succès. "J'ai pas mal de grainage moi-même, surtout à l'arrière, ce qui rendait quelquefois assez difficile de se rapprocher à l'entrée du tunnel et de doubler. J'étais vraiment très, très proche de dépasser à cet endroit, mais c'était encore un peu humide à l'intérieur. Checo freinait relativement tard, alors je pense que si j'avais freiné encore plus tard, je l'aurais percuté", conclut celui qui a désormais dix podiums à son palmarès en Formule 1.