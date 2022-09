Sainz : Marre que Ferrari soit "rabaissé" sur ses erreurs stratégiques

La stratégie serait une faiblesse majeure de Ferrari ? Ne le dites pas à Carlos Sainz ! Depuis le début de la saison, les bévues se multiplient dans ce domaine à la Scuderia. C'était notamment le cas lors des deux derniers Grands Prix : en Hongrie, où le leader Charles Leclerc a grandement souffert de son passage en pneus durs et a fini sixième, et en Belgique, où le Monégasque a failli perdre sa cinquième place sur la piste en rentrant au stand pour chausser des pneus neufs et signer le meilleur tour en course – il n'est toutefois pas parvenu à réaliser cette performance et a finalement été pénalisé pour excès de vitesse dans les stands, rétrogradant effectivement au sixième rang.

Dimanche soir, le directeur d'équipe Mattia Binotto était sur la défensive : "Si je repense à cette saison, je crois qu'il y a beaucoup de perceptions extérieures qui sont différentes de la réalité. Parfois, on ne fait pas d'erreur et ça peut être perçu comme une erreur."

Carlos Sainz est manifestement sur la même longueur d'onde, préférant relativiser la situation : "C'est très difficile de généraliser, de dire que nous aurions dû être plus courageux ou plus prudents. Il faudrait analyser chaque cas indépendamment. Je suis sûr qu'au cas par cas, chaque résultat ou chaque conclusion serait différente. Peut-être que nous aurions pu être un peu plus audacieux à un moment et jouer un peu plus la sécurité à un autre. Pour moi, l'important, c'est de progresser en continu, de constamment trouver des manières de prendre les bonnes décisions au bon moment."

Sainz s'insurge ainsi que les observateurs soient si prompts à critiquer la Scuderia quand elle commet des erreurs stratégiques mais pas à saluer ses choix tactiques fructueux.

"Il y a eu beaucoup de fois cette année où nous avons pris les bonnes décisions et personne n'est venu nous dire 'Oh, vous avez pris la bonne décision' ou nous en féliciter. Mais en même temps, quand il y a eu ce qu'on peut appeler avec le recul deux ou trois mauvaises décisions, il y a eu plein de critiques. Je trouve ça un peu plus dur chez Ferrari. Je trouve que quand j'étais chez McLaren, chez Toro Rosso ou chez Renault, quand il y avait une grosse erreur, personne ne venait la montrer du doigt, nous critiquer et nous rabaisser autant que c'est le cas chez Ferrari", conclut l'Ibère.

