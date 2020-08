Les problèmes de refroidissement de Sainz enfin résolus

Carlos Sainz débutera le Grand Prix d'Espagne à la septième position sur la grille, une place devant son équipier Lando Norris. Le régional de l'étape a enfin pu profiter d'une monoplace parfaitement fonctionnelle ce samedi, après avoir connu des soucis de refroidissement qui ont débuté lors du week-end du GP du 70e Anniversaire.

L'écurie, ne sachant pas très bien où se trouvait l'origine du problème, a changé de châssis cette semaine avant la course de Barcelone afin de voir si les entrées de radiateurs étaient concernées. Cependant, après le roulage de vendredi, le problème a persisté. La dernière option était de changer d'unité de puissance Renault. Sainz a alors été doté d'un certain nombre de nouveaux éléments ce samedi matin, une course plus tôt que prévu.

"C'était clairement un bon changement", a-t-il déclaré après les qualifications. "Je voudrais remercier l'équipe et tous ceux qui ont été impliqués dans cette décision parce que ça n'a pas été, j'imagine, une décision facile d'essayer d'avancer l'unité de puissance d'une course. Nous prévoyions de l'utiliser à Spa."

"Mais en fin de compte, nous avons choisi de l'utiliser ici parce que l'autre moteur nous créait des problèmes de refroidissement, mais également de performance, et je pense que, pour ça, nous avons fait le bon changement. Depuis les EL3, honnêtement, nous avons trouvé pas mal de performance et de fiabilité, et le problème de refroidissement est également terminé. Donc je suis heureux du changement, et soulagé, pour être honnête, car ça nous donnait beaucoup de migraines dernièrement."

Un top 5 possible ?

Même s'il est satisfait de sa septième position, Sainz estime qu'il avait le potentiel pour devancer Alex Albon. "Je pense qu'il y avait assurément la possibilité de battre Albon aujourd'hui, avec quelques améliorations, surtout de mon côté dans le secteur 3, je n'ai pas été très bon. Et en fonction du vent, des conditions de piste, il est très, très difficile de tout mettre bout à bout."

"Mais j'estime que si vous couplez mes secteurs à ceux de Lando, vous pouvez réaliser quelques dixièmes de mieux. Donc il y avait une chance, comme je l'ai dit, de battre Albon, mais c'est difficile, parce qu'en fin de compte, on a des set-ups différents, des styles de pilotage différents."

"J'étais peut-être un peu mieux dans le secteur 1 et Lando plus rapide dans le secteur 3, c'est difficile de tout assembler, et au moins nous sommes dans une solide position pour demain. Je pense que les Racing Point sont clairement plus rapide sur un tour, mais avec un peu de chance, elles vont être un peu plus vulnérables en course et alors nous pourrons leur mettre un peu de pression et nous battre avec elles, mais elles sont très fortes ici."

"Le top 5, je pense, est possible. Mais il faudra battre les Racing Point, ce qui n'est pas facile, nous le savons. Il faudra peut-être battre une Red Bull, ce qui est très compliqué en rythme de course. Donc, pour l'instant, je suis plus enclin à penser que nous serions heureux de voir les deux voitures terminer plus ou moins là où elles démarreront."

"Mais je crois également qu'avec possiblement une stratégie à deux arrêts, ce que tout le monde, je crois, attend, nous pourrions quand même voir un arrêt. Dans le même temps, il y a beaucoup de gens qui parlent de deux arrêts, et je pense qu'il pourrait y avoir des opportunités. Mais il va falloir une exécution parfaite. Nous verrons."