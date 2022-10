Sainz : "L'un des moments les plus difficiles de la saison"

Carlos Sainz n'est pas épargné cette année. Au Grand Prix des États-Unis, le pilote Ferrari a dû abandonner pour la sixième fois de la saison après avoir été télescopé par George Russell dès le premier virage. Un abandon d'autant plus difficile à avaler pour l'Espagnol qu'il s'élançait en pole position.

Sainz, qui a également parcouru le moins de kilomètres parmi tous les pilotes titulaires, continue ainsi de manger son pain noir. Interrogé par Motorsport.com en marge du Grand Prix de Mexico, il s'est épanché sur cette mauvaise passe.

"C'était sans doute l'un des moments les plus difficiles de la saison", a-t-il lancé concernant son abandon à Austin. "[C'est] très décevant. Voir sa course être ruinée par quelque chose que l'on ne maîtrise pas après un week-end parfait jusqu'à ce moment est vraiment difficile."

"Ça a été le cas plusieurs fois cette année, c'est particulièrement frustrant de ne pas faire les courses car on se rend [sur les circuits] pour ça. Mais c'est comme ça que ça se passe parfois dans le sport automobile, ou dans la vie, on traverse des moments difficiles et d'autres plus faciles. Il semble que cette année, tout ce qui pourrait m'arriver [de mauvais] se produit. J'espère que je pourrais me débarrasser de tout ça cette année, pour que l'année prochaine se passe sans encombre."

Philosophe, Sainz a néanmoins vu le bon côté des choses en se réjouissant de sa performance en qualifications, signe selon lui de son amélioration après avoir été malmené par la F1-75 en début de saison.

"Je suis peut-être en train de positiver aujourd'hui, le fait que j'ai le rythme me rend beaucoup plus calme concernant cette saison, et aussi le fait d'avoir réussi à remonter la pente après un début de saison très difficile", a-t-il affirmé. "J'ai pu me refaire, me réinventer avec mon style de pilotage, avec ma voiture, avec mes réglages, pour tout d'un coup être dans la lutte avec les deux gars les plus en forme en F1 en ce moment, c'est-à-dire Charles [Leclerc] et Max [Verstappen]."

"Me battre avec eux et les devancer pour la pole est ce qui me calme le plus dans cette situation. Si on continue à me rentrer dedans dans le premier virage [...], c'est frustrant, mais pas pour longtemps, parce que je sais que je suis suffisamment rapide. Normalement, le sport vous rend tôt ou tard ce qu'il vous a pris."

Un accrochage de "milieu de grille" avec Russell

Pour son freinage manqué ayant abouti au contact avec Sainz et à l'abandon de l'Espagnol, Russell a reçu une pénalité de cinq secondes. Une sanction que le pilote Mercedes a dûment accepté, après s'être rendu dans le garage de la Scuderia pour présenter ses excuses au poleman.

"Bien sûr, ça honore toujours le gars qui fait ça tout de suite après la course. Je respecte toujours ça [mais] ça ne veut pas dire que je suis content. Je pense que la FIA a été clémente avec lui pour les conséquences que ça a eu", a précisé Sainz concernant le geste de Russell après la course.

Le pilote espagnol a notamment reproché à son rival d'avoir été responsable d'un accident qui se produit plus facilement dans le ventre mou du peloton, où les voitures se battant pour des places sont nombreuses, plutôt qu'à l'avant de la grille.

"C'est le genre d'incident que l'on attend plutôt à voir en milieu de grille, quand il y a beaucoup de voitures autour de soi. Je n'ai jamais vu ce genre d'incident se produire aussi souvent dans le top 4. C'est pourquoi j'étais très frustré après la course. J'ai évidemment accepté les excuses de George parce que c'était bien de sa part. Mais c'est sûr que je n'aurais rien pu faire [pour éviter l'accident]."

Propos recueillis par Adam Cooper