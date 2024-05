Pour Sainz, Norris "méritait ce petit coup de pouce" pour gagner

Félicitée par la plupart des pilotes, la première victoire de Lando Norris au Grand Prix de Miami a certainement laissé tout le paddock en joie le week-end dernier. Ayant passé le drapeau à damier avec une avance de sept secondes sur la Red Bull de Max Verstappen, la performance du pilote était plus que solide au volant de sa MCL38.

Dans une ère dominée par l'écurie autrichienne, voire un autre pilote que le triple Champion du monde en titre remporter la victoire suffit à enflammer les fans. Ce fut le cas également en Australie, lorsque Carlos Sainz avait gagné le Grand Prix à la suite de l'abandon de Verstappen.

Outre son excellent rythme de course, le Britannique a bénéficié d'un arrêt au stand "gratuit" à la suite d'une erreur de la direction qui, en déployant le Safety Car après l'accrochage entre Logan Sargeant et Kevin Magnussen, l'a faite rentrer devant Verstappen en deuxième position et non devant Norris, leader de la course. Ainsi, le pilote de 24 ans a pu tranquillement rentrer changer ses gommes et ressortir devant le Néerlandais sans être menacé.

Néanmoins, selon Sainz, les circonstances "chanceuses" qui ont permis à Norris de maximiser cette opportunité de victoire, ne lui enlèvent en aucun cas le mérite d'avoir gagné, surtout avec l'actuelle dominationde Red Bull.

"Je pense que la chance vient à ceux qui la méritent", déclare Sainz. "Lando est l'un de ces gars qui méritait un petit coup de pouce ce week-end pour gagner sa première course. Entre pilotes, nous savons qui mérite de gagner des courses et qui à le niveau requis pour le faire. Et nous savons tous que Lando à le niveau pour gagner. Et quand il l'a enfin fait, nous étions tous heureux pour lui."

"En F1, parfois, il y a ce facteur chance dont Lando a bénéficié pour gagner. Mais il pilote comme un vainqueur depuis plusieurs Grands Prix maintenant. Et il mérite cette victoire. Chance ou pas chance, ça n'a pas d'importance. C'est un vainqueur de course et il était temps que cela arrive pour lui. Et les gens doivent accepter que lorsque vous n'avez pas la meilleure voiture, vous avez parfois besoin d'un peu de chance."

Carlos Sainz qui félicite Lando Norris après sa victoire à Miami. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Avec la résurgence fulgurante de McLaren en juillet 2023, Norris n'est jamais sorti du top 8 depuis le Grand Prix d'Autriche l'année dernière. En deuxième partie de saison 2023, le Britannique est monté sept fois sur le podium, terminant six fois deuxième et une fois troisième en 14 courses. Cette année, Norris en est à son troisième podium après avoir terminé troisième en Australie et deuxième en Chine.

Le pilote McLaren a lui aussi avoué lors de la conférence d'après-course que la victoire aurait été compliquée sans ce fameux arrêt au stand, estimant qu'il aurait été "difficile de dépasser deux Ferrari, une Red Bull et Oscar [Piastri]."

Verstappen l'a d'ailleurs interrompu insistant qu'avec les "si" on pouvait refaire le monde via une métaphore imagée, déclarant également que "c'était comme ça que ça se passait en course".

Avec Pablo Elizalde