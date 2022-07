Sainz : Le nouvel aileron, une "petite aide" face à Red Bull

Au Canada, la Scuderia Ferrari ne disposait que d'une seule version de son nouvel aileron à réduction de traînée. Une amélioration dont n'a bénéficié que Charles Leclerc, afin d'éviter de mettre cette pièce en danger pendant les qualifications pluvieuses, au terme desquelles il serait de toute façon parti en fond de grille en raison d'une pénalité moteur et dont il n'a participé qu'à la Q1. Cela devait en sus lui permettre de remonter plus aisément dans la hiérarchie.

Pour le GP de Grande-Bretagne, à Silverstone, l'équipe a des pièces pour ses deux monoplaces et Carlos Sainz en est donc équipé également. Quand la question de savoir si ce nouvel élément sera de nature à changer les choses dans la lutte avec la très rapide Red Bull, l'Espagnol a répondu : "Cela ne devrait pas changer la donne en termes de vitesse de pointe et d'efficacité de la voiture, mais chaque étape que nous franchissons est une petite aide qui va dans la bonne direction pour nous rendre de plus en plus compétitifs."

"Je pense qu'à coup sûr, ils regardent notre vitesse en qualifications et ils se disent 'comment pouvons-nous y arriver ?' Puis nous regardons leurs vitesses de pointe et leur rythme de course et nous nous demandons comment nous pouvons y arriver. C'est une question d'équilibre. Nous nous courons après l'un et l'autre et nous nous demandons comment nous pouvons progresser, et c'est une belle bataille qui se déroule là aussi sur le terrain du développement."

Carlos Sainz au Grand Prix du Canada.

En lutte pour la victoire lors des derniers tours de course à Montréal, Sainz n'a pas bénéficié d'une vitesse suffisante en ligne droite pour pouvoir tenter de dépasser Max Verstappen. Pour autant, est-ce que disposer du nouvel aileron ce jour-là aurait inversé la tendance ? "Je ne pense pas", a répondu le #55. "Je pense que la vitesse était là tout le week-end. Le rythme était là, donc le choix de l'aileron était le bon."

"En termes de capacité de dépassement, nous savons qu'avec ces voitures, pour dépasser une autre monoplace, vous devez être plus d'une demi-seconde au tour plus rapide. Oui, nous étions plus rapides que Red Bull sur de nombreuses phases de la course, mais ce n'est pas comme si nous étions plus de deux ou trois dixièmes plus rapides par tour, ce qui n'est pas un delta suffisant pour dépasser."

"Donc avec ces voitures, au moins au Canada, si en plus de cela nous n'étions pas les plus forts dans l'épingle à cheveux, alors le seul endroit pour dépasser était dans la chicane [finale], et vous n'allez jamais vraiment y arriver. Donc tout cela s'additionne, ce ne sont que des circonstances."