Sainz partira en fond de grille au GP de Turquie

Après Charles Leclerc lors du dernier Grand Prix en Russie, c'est au tour de Carlos Sainz de recevoir l'évolution du système hybride sur le moteur Ferrari. Le pilote espagnol en bénéficiera sur sa SF21 ce week-end à Istanbul, pour le Grand Prix de Turquie. Une nouveauté qui s'accompagne toutefois d'une pénalité sur la grille de départ, puisque la Scuderia montera un quatrième bloc entièrement neuf sur la monoplace.

Comme à Sotchi pour Leclerc, Sainz sera donc relégué en fond de grille dimanche, quel que soit son résultat en qualifications. L'équipe italienne ne voulait pas pénaliser ses deux pilotes simultanément le même week-end et avait donné la priorité au Monégasque en Russie car il était en délicatesse avec certains éléments moteur de son quota.

"Comme c'était le cas pour Charles Leclerc en Russie, Carlos Sainz aura une unité de puissance complètement neuve avec le nouveau système hybride en Turquie", a confirmé Ferrari. "Par conséquent, il partira depuis le fond de la grille de départ, avec l'objectif de remonter et de marquer des points."

Après le Grand Prix de Russie, Ferrari avait refusé de s'épancher sur les gains de performance apportés par l'évolution de la partie hybride de son moteur, insistant sur le travail mené afin de préparer essentiellement la saison prochaine.

"Je pense que c'est quelque chose qui reste confidentiel", avait expliqué Mattia Binotto, directeur de Ferrari. "C'est un pas en avant en matière de performance, mais comme Charles et Laurent [Mekies] l'ont déjà dit, le plus important pour nous est certainement que nous faisons avancer autant que possible cette nouvelle technologie. Ça nous aidera assurément pour 2022 par rapport à notre expérience. Mais je suis content que Charles l'ait eu et qu'il en dispose pour le reste de la saison, car c'est toujours un pas en avant."

Mattia Binotto sera d'ailleurs absent ce week-end à Istanbul et restera à Maranello, comme il l'a déjà fait lors de certaines autres courses cette saison, afin de "se concentrer sur le développement de la voiture de l'an prochain". Il sera toutefois en "liaison permanente avec l'équipe" tout au long des trois journées de roulage, qu'il suivra depuis l'usine.