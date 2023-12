Sainz "n'aimerait pas commencer" 2024 sans nouveau contrat

Les contrats de Carlos Sainz et de son coéquipier Charles Leclerc expirent à la fin de l'année 2024, les deux pilotes pouvant devenir des acteurs clés du marché des transferts en vue de 2025. Toutefois, il est à ce stade attendu que le Monégasque prolonge son bail avec la Scuderia Ferrari de plusieurs années.

Sainz, lui, espère que sa situation personnelle sera clarifiée d'ici l'entame de la campagne 2024 et qu'il aura réussi, au sortir de l'hiver, à se mettre d'accord avec les dirigeants du constructeur de Maranello. Ceci pour éviter que ces questions ne parasitent sa saison. "Mon objectif est de commencer 2024 en sachant où je vais courir en 2025", a-t-il déclaré lors d'un événement organisé par des sponsors à Madrid.

"Je n'aimerais pas commencer la saison sans connaître ma future destination. Ma priorité est de rester chez Ferrari pour de nombreuses années encore. Je suis très heureux, les deux parties sont très heureuses et l'objectif est de continuer, mais nous devons nous mettre d'accord et nous avons ces trois mois jusqu'à la prochaine course pour parvenir à cet accord."

L'Espagnol de 29 ans se dit "convaincu" d'un accord pluriannuel à venir avec Ferrari, après avoir senti être apprécié par Frédéric Vasseur. "Il est évident que je veux renouveler mon contrat et j'aimerais le faire pour plus d'un an, [et] pas seulement deux. Vous connaissez mes intentions et honnêtement, je me sens parfaitement apprécié par Fred et par toute la famille Ferrari en général, je me sens aimé."

"Par conséquent, je renouvellerai mon contrat si je ressens cela et si j'ai le sentiment d'être apprécié à ma juste valeur. En tant que pilote, c'est la principale priorité. Je suis convaincu que si les deux parties le veulent, nous parviendrons à un accord sur une durée qui me conviendra."

S'exprimant sur le sujet des contrats de ses pilotes la semaine passée, Vasseur a expliqué que la fin de saison frénétique avait empêché de beaucoup faire avancer les négociations mais que l'objectif était que la situation soit clarifiée rapidement. "C'est relativement confortable. Il nous reste de nombreuses semaines et mois devant nous", a indiqué le directeur de Ferrari à la presse invitée à Maranello, dont Motorsport.com faisait partie. "Je vous ai dit que j'allais essayer de prendre une décision avant la fin de l'année."

"Je dois reconnaître que la dernière partie de saison a été très chaotique pour tout le monde. Je pense qu'elle a été très éprouvante. Nous avons eu des réunions et nous avons commencé les discussions, mais nous sommes en retard par rapport au plan initial. Mais ce n'est pas un problème du tout. Nous sommes très en avance par rapport à Mercedes [qui a annoncé la prolongation de Lewis Hamilton et George Russell fin août pour 2024, ndlr]. Nous sommes à l'aise avec ça et prendrons bientôt la décision."

Lors du Grand Prix de Singapour, Carlos Sainz a remporté la seule victoire de Ferrari dans une saison 2023 dominée par Max Verstappen et Red Bull, avant de terminer septième du championnat pilotes à six points de Leclerc.

