Sainz n'avait "pas du tout l'intention de critiquer les commissaires"

Carlos Sainz est revenu, dans le paddock du circuit Paul Ricard, sur ses commentaires et sur la réaction des commissaires du Grand Prix d'Autriche après l'incident dont il a été victime au Red Bull Ring. La casse moteur sur sa Ferrari avait provoqué un début d'incendie dans l'échappatoire, l'Espagnol se retrouvant en délicatesse avec une monoplace à l'arrêt dans une zone en pente. L'intervention des commissaires avait suscité des critiques, tandis que Sainz avait lui-même fait part de ses interrogations après la course. "Oui, c'est clairement quelque chose que nous voulons examiner, ce que l'on aurait pu faire un peu plus rapidement, parce que ça n'a pas été la situation la plus facile à vivre", avait-il réagi.

Se sentant injustement pris pour cibles, les commissaires ont publié en fin de semaine dernière un communiqué pour détailler les faits mais aussi apporter leur version, constituée d'éléments supplémentaires permettant une meilleure compréhension. Sainz, lui, tient aujourd'hui à préciser qu'il n'a jamais eu l'intention de les critiquer ouvertement mais simplement de permettre une meilleure prise en charge dans une telle situation à l'avenir.

"Je peux comprendre pourquoi ils ont écrit ça, car j'imagine qu'ils ont perçu ce que j'ai dit après la course comme une critique", admet-il. "Je n'avais pas du tout l'intention de les critiquer. Parce que je suis le premier à parler en bien des commissaires, à dire que ce sont des héros et qu'ils sont volontaires pour se retrouver dans ce genre de situation et nous protéger. Je n'ai jamais voulu donner le sentiment que c'était une critique envers qui que ce soit."

"Je voulais simplement m'assurer que ce soit analysé, et voir comment on pourrait mieux faire la prochaine fois. Car ce n'était pas un moment facile dans la voiture. Et ça semblait un peu agité et un peu désordonné sur le moment. Donc oui, les explications ne sont pas arrivées jusqu'à moi, je les ai vues dans la presse, et c'est peut-être quelque chose dont je vais devoir parler avec la FIA."

Dans leur long communiqué, les commissaires autrichiens ont notamment rappelé qu'il leur était impossible d'intervenir avant de recevoir l'autorisation de la direction de course, un protocole instauré depuis le dramatique accident de Jules Bianchi, à Suzuka en 2014.

"Si c'est la procédure, alors ça montre que l'on doit raccourcir la durée des procédures, et c'est ce dont je vais discuter avec la FIA", précise Carlos Sainz. "Parce que je suis certain que tout le monde a fait de son mieux sur le moment, surtout dans le feu de l'action – c'est une blague stupide ! Mais on doit juste voir comment rendre les choses plus rapides pour que la prochaine fois, si une voiture recule, on réagisse un peu plus vite, c'est tout. C'est oublié désormais, [le but] est de voir comment faire mieux la prochaine fois."