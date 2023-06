Sainz pénalisé pour avoir gêné Gasly : "Je ne pouvais pas m'écarter"

Les rôles se sont inversés ce week-end à Montréal. Tandis que Pierre Gasly avait gêné Carlos Sainz lors de la Q1 du Grand Prix d'Espagne – ce qui a valu à Alpine une longue réunion pour éviter que cela ne se reproduise – c'est cette fois le contraire qui s'est produit... à une différence près : Sainz s'était quand même qualifié à Barcelone, mais Gasly a perdu ses chances de passage en Q2 en voyant la Ferrari se dresser en travers de son chemin au dernier virage.

Le Français a déploré la manœuvre "extrêmement dangereuse" de son concurrent, et ce dernier a sans surprise été sanctionné par les commissaires, bien qu'il dispose manifestement d'une circonstance atténuante en l'empressement de Yuki Tsunoda, également dans un tour de préparation, à le dépasser.

"Le pilote de la voiture 55 [Sainz] a déclaré qu'il était surpris que le pilote de la voiture 22 [Tsunoda] le dépasse dans le virage 13, et en conséquence, il a accéléré tard pour lancer son tour rapide", indique le communiqué des commissaires. "Le pilote de la voiture 10 [Gasly] a déclaré que le pilote de la voiture 55 aurait pu et aurait dû accélérer plus tôt. La télémétrie a montré un différentiel de vitesse significatif entre les voitures 55 et 10. Bien que la manœuvre de dépassement de la voiture 22 ait pris le pilote de la voiture 55 par surprise, nous déterminons que le pilote de la voiture 55 était le principal responsable et a gêné la voiture 10 de manière évitable."

Carlos Sainz (Ferrari)

Avant de se rendre à la direction de course, Sainz s'était défendu de tout méfait au micro de Sky Sports F1 : "C'était très serré avec le drapeau [à damier], il était sur le point d'être agité. Je me suis fait gêner sept fois aujourd'hui, et je ne crie pas à la radio au virage 13. Certains pilotes choisissent d'utiliser la radio plus que d'autres, et aujourd'hui je me suis fait gêner à de très nombreuses reprises. On va voir ce qu'ils décident de faire. Certains incidents sont sous enquête, d'autres non, ça dépend d'à quel point on crie à la radio et on se plaint, alors on verra."

"Il fallait que je laisse passer d'autres voitures, et je ne pouvais pas m'écarter. J'ai fait de mon mieux pour m'écarter et j'ai essayé de me lancer. Le drapeau à damier était sur le point d'être agité, et c'était un peu chacun pour sa peau, il fallait que j'y aille. Sinon, j'aurais manqué mon tour de qualifs. En plus, je me faisais gêner tout le temps !"

Tsunoda et Stroll également sanctionnés

Yuki Tsunoda et Lance Stroll ont également été rétrogradés de trois places pour avoir gêné, respectivement, Nico Hülkenberg et Esteban Ocon en qualifications. Le pilote AlphaTauri passe de la 16e à la 19e place sur la grille de départ tandis que le Canadien recule à la 16e place. Ces pénalités permettent notamment à Pierre Gasly de gagner deux positions. Le pilote Alpine s'élancera depuis la quinzième place ce dimanche.