Sainz pénalisé sur la grille de départ du GP de France

Carlos Sainz Jr débute le week-end du Grand Prix de France avec un handicap. Conséquence de la défaillance moteur subie par le pilote Ferrari lors du Grand Prix d'Autriche, la Scuderia a changé l'unité de contrôle électronique sur l'unité de puissance du pilote espagnol. Il s'agit du troisième alors que cet élément est limité à deux par saison par la réglementation.

Ce remplacement signifie que Carlos Sainz écopera d'une pénalité de dix places sur la grille de départ, le faisant partir au mieux onzième dimanche. D'ici là, on ne peut pas exclure d'autres changements sur l'unité de puissance, qui enverraient alors son pilote en fond de grille, comme cela s'était fait avec Charles Leclerc au Grand Prix du Canada.

La fiabilité est une source de préoccupation pour Ferrari depuis le début de l'année, et l'inquiétude pourrait être accentuée sur le Circuit Paul Ricard par les conditions atmosphériques, des températures supérieures à 30°C étant attendues. Directeur du développement aérodynamique à Maranello, Diego Tondi a rappelé le défi technique que cela impliquait.

"C'est à ceux qui travaillent sur l'aérodynamique de prendre les mesures appropriées", a-t-il expliqué. "Nous utiliserons un niveau de refroidissement moyen-haut sur la carrosserie, en utilisant les ouïes de refroidissement, et nous travaillerons sur les écopes de freins pour maximiser le refroidissement des jantes dans le but d'éloigner la chaleur des pneus."

"Les caractéristiques du circuit font que nous aurions de toute manière fait cela pour contribuer autant que possible à la bonne gestion des pneus, mais les conditions chaudes rendront cette tâche encore plus exigeante. Quant aux freins, il n'y a pas de point de freinage particulièrement intense donc en termes de refroidissement des pièces, la course sur le Paul Ricard n'est pas une préoccupation."

Carlos Sainz occupe actuellement la quatrième place du championnat pilotes, avec 75 points de retard sur le leader Max Verstappen et à 37 longueurs de son coéquipier Charles Leclerc.

À noter que Lewis Hamilton utilisera quant à lui un nouveau turbo, de nouvelles batteries et un nouvel MGU-H sur sa Mercedes, tout en respectant le quota alloué, n'impliquant pas de pénalité. George Russell et Zhou Guanyu bénéficient quant à eux de nouvelles batteries, là aussi dans le respect des quotas.