Sainz : "Personne ne se souviendra de ce podium"

Grâce à un très bon départ, Carlos Sainz a longtemps occupé la quatrième place au Grand Prix d'Abu Dhabi et avait déjà posé une main sur les 12 points attribués au détenteur de cette position. Toutefois, la musique s'est emballée dans les dix derniers tours de course : tout d'abord, l'accident de Nicholas Latifi a provoqué la sortie de la voiture de sécurité ; ensuite, un problème détecté sur la monoplace de Sergio Pérez l'a poussé à l'abandon, offrant à Sainz le podium sur un plateau.

L'Espagnol est donc monté sur son quatrième podium de l'année, "une excellente façon" de terminer l'année selon lui, même si sa troisième place est passée inaperçue ! "Je suis assez fier de ma saison et je la termine avec un podium", a commenté le pilote Ferrari. "Probablement, personne ne se souviendra de ce podium à cause de tout ce qui s'est passé devant ! J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai mis bout à bout tout ce que j'ai appris lors de cette première année pour boucler ce qui est sûrement ma meilleure course avec Ferrari."

Pourtant, l'année n'a pas été totalement rose pour le pilote rouge. Les premières courses ont été difficiles à gérer, Sainz devant s'adapter à sa nouvelle équipe et sa nouvelle monture.

"Je pense avoir débuté l'année à un bon niveau, ce qui a été le plus grand défi", a-t-il ajouté. "Il a fallu apprendre une nouvelle voiture (sic), il a fallu que j'améliore certaines choses sur mon pilotage, les départs, la gestion de la course. Je dirais que lors du dernier tiers de l'année, j'ai été le Carlos que je souhaitais être, le Carlos des deux bonnes saisons chez McLaren. Cela m'a donné l'opportunité d'être de nouveau bon en qualifications et bon en course."

Ce podium décroché à Abu Dhabi permet également au pilote Ferrari de terminer à la cinquième place du championnat, derrière les pilotes Red Bull et Mercedes. Sainz reçoit donc le titre honorifique de "meilleurs des autres", toutefois cette cinquième place n'était pas un objectif personnel : "C'est plus un symbole qu'autre chose. Finir cinquième ou septième n'aurait pas changé mon état d'esprit au moment d'aborder la pause d'hiver. C'est un autre signe montrant que cette année a été bonne et positive pour moi. Cela me met en confiance pour 2022."