Selon Sainz, les pilotes se gênent exprès en créant de l'air sale

Carlos Sainz a vécu des qualifications à oublier au Grand Prix d'Abu Dhabi : le pilote Ferrari a été éliminé en Q1 pour la première fois de la saison. Sainz était pourtant septième à l'issue de son premier run, mais il a rencontré du trafic par la suite et n'a amélioré que de huit centièmes dans son ultime tentative. C'était insuffisant pour atteindre le top 15, qui lui a échappé pour 0"138.

Or, Sainz se sent quelque peu floué d'avoir été gêné ainsi. "Entre nous, pilotes, on sait que si on passe un virage deux secondes devant une autre voiture, une ou deux secondes devant, ça lui fait perdre un dixième ou deux dans ce virage", estime l'Ibère. "Et je vois au fil des week-ends qu'il y a du relâchement là-dessus."

"Et quand c'est serré en Q1 et en Q2, j'en vois qui donnent de l'air sale exprès dans certains virages pour que les autres perdent peut-être du temps dans les virages. Ce n'est pas considéré comme une gêne, car il n'est pas nécessaire de lever le pied. Mais tu sais que tu lui donnes de l'air sale et que tu fais mal passer ce virage à l'autre. Alors en prenant la piste en dernier, j'ai passé l'intégralité des deux premiers secteurs près des voitures de devant, et je me suis retrouvé à perdre des dixièmes et des dixièmes dans chaque virage."

Il précise : "Je pense que tout le monde le fait. C'est juste que si on se met dans une mauvaise position sur la piste, on en souffre davantage."

Carlos Sainz (Ferrari)

Le week-end de Sainz avait mal commencé avec un accident consécutif à une perte de contrôle sur une bosse dans le virage 3, survenu au début des Essais Libres 2. Il a ainsi manqué l'essentiel de la seule séance disputée dans des conditions représentatives des qualifications et de la course, mais cela ne l'a apparemment pas handicapé.

"Franchement, ça ne m'inquiétait pas", assure l'Espagnol. "Ce n'est pas comme si quiconque avait beaucoup roulé hier. C'est juste que ce week-end, pour une raison que j'ignore, c'est dur d'assembler de bons tours, particulièrement en pneus tendres. Des tours parfaits sont nécessaires en Q1 et en Q2, et comme je l'ai dit, on ne les a clairement pas faits."

Sainz fait même preuve d'optimisme pour la course, alors que sa performance sera cruciale pour permettre à Ferrari de combler les quatre points qui séparent la Scuderia de Mercedes au championnat des constructeurs : "J'espère que ce sera mieux. Je ne sais pas pourquoi, ce week-end j'étais en difficulté en pneus tendres, mais les longs relais n'avaient pas l'air trop mauvais. On sait ce qu'on doit faire demain : une bonne remontée, et voir si on peut marquer des points."

Propos recueillis par Adam Cooper