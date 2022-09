Sainz veut que la pitlane "trop étroite" de Zandvoort soit modifiée

Après plusieurs incidents survenus lors du Grand Prix des Pays-Bas, Carlos Sainz appelle à modifier la voie des stands du circuit de Zandvoort. Lors du premier arrêt au stand du pilote Ferrari, qui s'est éternisé, Sergio Pérez a roulé sur un pistolet pneumatique mal placé par un mécanicien de la Scuderia. Par la suite, Sainz a été pénalisé pour unsafe release après avoir gêné Fernando Alonso lors de son arrêt suivant ; l'Espagnol a expliqué avoir freiné pour éviter un mécanicien de l'écurie McLaren et lui avoir "sauvé la vie". Aussi a-t-il l'intention d'aborder le sujet de la disposition des lieux.

"Absolument, je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez : durant l'année, nous nous rendons dans certaines pitlanes qui sont assurément trop étroites", affirme Sainz. "Et il nous faut améliorer la sécurité pour les mécaniciens, car on oublie que ces gens portant des combinaisons et des casques lors des arrêts au stand sont au milieu de voitures qui vont à 80 km/h, à quelques centimètres d'incidents et de situations très dangereuses. Je trouve que Zandvoort est un super circuit, j'ai envie d'y retourner tous les ans. Je veux continuer de courir à Zandvoort, à Singapour, à Budapest, mais je parle des pitlanes étroites. Il faut penser aux mécaniciens."

"On parle beaucoup de sécurité des monoplaces, de sécurité des circuits. Mais dans les stands, je crains qu'un jour quelque chose se produise si nous conservons ces pitlanes étroites et qu'il se passe tant de choses, surtout avec plusieurs arrêts au stand simultanés."

Président du GPDA, George Russell approuve manifestement les propos de Sainz. "À Zandvoort, c'était certainement trop étroit, et il faut faire quelque chose à ce sujet", confirme le pilote Mercedes. "Aucun doute là-dessus. Ça doit être très intimidant pour les mécaniciens. Quand on a une voiture qui arrive à 60 km/h ou 80 km/h et qu'on sort, les pneus sont froids, la voiture est instable. Sur un tel circuit, je ne suis pas sûr de la solution. Mais il faut trouver un meilleur compromis, c'est certain."

