Sainz : "La pole position s'est fait attendre"

Près de deux mois après le Grand Prix de Belgique, Carlos Sainz est de retour en pole position. Cette fois-ci, le pilote Ferrari n'a pas eu besoin des pénalités moteur de ses adversaires pour prendre la position de pointe sur la grille de départ puisqu'il a tout simplement réalisé le meilleur temps des qualifications du Grand Prix des États-Unis avec un tour conclu en 1'34"356 en Q3.

Ravi par cette pole, la troisième de sa carrière, Sainz a néanmoins dû cravacher pour l'obtenir en raison des conditions de piste difficiles sur le Circuit des Amériques.

"C'était très compliqué avec le vent que nous avons eu aujourd'hui, il y avait beaucoup de rafales", a-t-il expliqué en sortant de sa monoplace. "Avec ces voitures, c'est une aventure à chaque virage, on ne sait pas quel niveau d'adhérence on aura et à quoi s'attendre. J'ai réussi à faire un bon tour sans erreurs, la pole position s'est fait attendre après y avoir été très proche lors de quelques qualifications sur le sec, sans la décrocher pour autant."

Sainz aura à ses côtés Max Verstappen sur la première ligne ce dimanche. Le Néerlandais, tout juste auréolé de son deuxième titre de Champion du monde, s'est montré légèrement moins compétitif que les pilotes Ferrari depuis le début du week-end texan, toutefois Sainz préfère se méfier de Red Bull dans la lutte pour la victoire...

"Je ne vais pas mentir, je pense que Red Bull reste favori pour [la course]", a-t-il affirmé. "Normalement, ils ont le meilleur rythme de course, ils nous devancent pendant la course parce que Max fait un excellent travail ou que Red Bull a une très bonne voiture en configuration de course. Mais nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour essayer de rester en tête et de gagner, ce qui serait une incroyable façon de débuter ces quatre dernières courses."

Leclerc prêt à saisir les opportunités en course

Charles Leclerc, Ferrari F1-75

Lui aussi malmené par le vent qui a soufflé sur Austin, Charles Leclerc a dû se contenter de la deuxième place de la séance qualificative, à 65 millièmes de son coéquipier. Le Monégasque prendra toutefois le départ au douzième rang, conséquence d'une pénalité de dix places pour le changement de deux éléments moteur.

"C'était très difficile, surtout avec le vent, la voiture changeait beaucoup d'un tour à l'autre", a-t-il expliqué. "Dans l'ensemble, j'ai fait de mon mieux. Le dernier tour n'était pas le meilleur, Carlos a fait un meilleur travail et mérite d'être en pole. Je vais partir un peu plus loin derrière à cause de la pénalité, mais l'objectif est d'essayer de revenir à l'avant le plus rapidement possible."

En remportant le Grand Prix de Belgique depuis la treizième place sur la grille, Verstappen a prouvé qu'il était possible de s'imposer en s'élançant dans le ventre mou du peloton cette saison. Bien qu'il n'ait pas parlé de victoire de manière explicite, Leclerc a promis d'attaquer ce dimanche.

"Je donnerai le meilleur de moi-même, comme toujours. Nous partons de la 12e place avec notre pénalité moteur. Oui, je vais donner le meilleur de moi-même. Il n'y aura pas de risques fous mais, s'il y a une opportunité, je serai là pour la saisir."