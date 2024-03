Sainz prêt à admettre qu'il n'est pas apte à courir à Melbourne

Deux semaines après l'appendicite qui l'a obligé à stopper son Grand Prix d'Arabie saoudite après les EL2 pour se faire opérer, Carlos Sainz est dans le paddock de Melbourne pour le GP d'Australie ce week-end. L'Espagnol a reconnu ne pas encore être à 100% physiquement, puisqu'il a limité son entraînement et n'a pris part à aucune séance en simulateur à Maranello depuis l'intervention chirurgicale.

Il prévoit malgré cela de piloter la Ferrari SF-24 lors des essais libres de ce vendredi sur le tracé de l'Albert Park, avec des ajustements effectués au niveau de ses harnais afin qu'il soit à l'aise, puis d'évaluer la situation sur le plan personnel. Le tout se déroulera en accord et sous la supervision de la FIA, qui suivra évidemment de près les choses. Tout comme Oliver Bearman, son remplaçant à Djeddah, qui sera à nouveau en standby dans le paddock où le Britannique est censé participer au meeting de F2.

Je ne suis pas stupide et si je ne me sens pas bien demain, je serai le premier à dire que j'ai besoin de deux semaines de plus.

En dépit de sa volonté de se tester à l'entame du week-end, Sainz assure qu'il ne va pas forcer s'il estime que son roulage n'est pas concluant : "Tout d'abord, le simple fait de me voir bouger et les exercices que je fais à la salle et tout le reste me disent que je suis apte à monter dans la voiture demain et à essayer. Mais évidemment, je ne suis pas stupide et si je ne me sens pas bien demain, je serai le premier à dire que j'ai besoin de deux semaines de plus avant la prochaine course."

"C'est aussi le plan que nous avons mis en place avec la FIA. J'ai un autre rendez-vous avec la FIA demain, et ils surveillent mes progrès. Et je suis le premier à ne pas vouloir avoir mal, à ne pas vouloir souffrir, à ne pas vouloir aggraver la situation. Je ne suis donc pas stupide. Et je serai très clair sur ce que je ressens et tout le reste."

S'il admet avoir un peu broyé du noir après son opération, qui lui a fait manquer le GP d'Arabie saoudite, Sainz a indiqué que ses progrès avaient depuis été constants : "Chaque jour, je me sens évidemment beaucoup mieux. Maintenant, toutes les 24 heures, je progresse énormément. Il est vrai que la première semaine a été difficile, avec beaucoup de temps passé au lit et en convalescence. C'est à ce moment-là que les choses s'assombrissent un peu. Mais dans la deuxième semaine, la récupération s'est accélérée. Et j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux."

"Alors oui, je suis confiant dans ma capacité à monter dans la voiture demain et à bien faire. Évidemment, j'ai mis en place un plan de récupération très solide depuis le premier jour où j'ai atterri à la maison pour être prêt pour cette course. Je monterai dans la voiture demain, et je verrai comment je me sens. Mais je suis optimiste."

Le véritable révélateur sera donc ce vendredi, une fois les premiers tours effectués au volant de la Ferrari sur le tracé du GP d'Australie : "Le problème, c'est que je ne sais pas. Tant que l'on n'est pas dans une F1 et que l'on ne sent pas les forces en présence, il est impossible de savoir. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je vais beaucoup mieux qu'hier, et qu'hier j'allais beaucoup mieux qu'il y a deux jours. Donc, avec ces progrès, je suis assez encouragé et optimiste. Ensuite, on verra comment je me sens, comme je l'ai dit."

Avec Oleg Karpov