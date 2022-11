Sainz : Red Bull domine sans être clairement plus rapide

C'est l'une des statistiques les plus étonnantes de cette saison 2022 : tandis que Ferrari a signé 12 pole positions contre sept à l'actif de Red Bull, l'écurie double Championne du monde en titre a obtenu 16 victoires quand la Scuderia n'en a que quatre au compteur.

Le potentiel démontré par le bolide rouge est évident mais a peiné à se concrétiser en raison d'un rythme de course légèrement inférieur ces derniers temps mais surtout de problèmes techniques, d'erreurs stratégiques et de fautes de pilotage.

Voilà qui brosse un tableau pouvant paraître inquiétant pour Ferrari, mais Carlos Sainz, lui, y voit du positif. "Red Bull est dominateur, mais ils sont dominateurs sans être clairement devant au niveau du rythme", souligne l'Ibère. "Je ne pense pas que nous soyons si loin derrière en matière de développement et de performance de la voiture. Si l'on y réfléchit, j'étais en pole à Austin, nous avons fait le doublé en qualifs à Austin, alors notre voiture ne doit pas être si loin de la Red Bull."

"Ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est essayer de comprendre les pneus de l'an prochain, voir à quel point nous pouvons être plus rapides en course, car il est clair que la Red Bull est particulièrement rapide en course par rapport à nous. Nous voulons faire un nouveau pas en avant l'an prochain au niveau de la stratégie, de l'exécution de la course, de la gestion des pneus, et nous travaillons déjà là-dessus. Mais en matière de performance pure, nous ne sommes pas loin. Il faut juste que nous donnions un peu plus de puissance et d'appui à la voiture, et nous serons au même niveau ou plus rapides. Espérons y arriver."

Sainz estime ainsi que Ferrari devra être "parfait" afin de concurrencer Red Bull en 2023, alors qu'il a notamment été trop fréquent pour la Scuderia de tergiverser sur les pneus à choisir et de commettre une erreur en conséquence. D'après Leclerc, des leçons ont cependant été tirées : au niveau de la stratégie, la communication et la gestion du temps, énumère l'intéressé. "Il reste pas mal de travail à faire, mais je crois qu'il y a des signes selon lesquels nous allons dans la bonne direction. Cependant, nous devons désormais tous les rassembler afin de le montrer", ajoute le Monégasque.

Quant à savoir si cette première lutte pour le titre l'a rendu plus fort : "Beaucoup. Je pense qu'on apprend chaque année, et là, j'ai beaucoup appris. En matière de communication et de stratégie, surtout dans cette dernière partie de saison. Je pense qu'il y a eu un bon pas en avant, mais nous devons continuer de travailler dur."

Carlos Sainz partira ce week-end à Interlagos avec un désavantage puisqu'il bénéficie d'un moteur neuf et écopera par conséquent d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ de la course, dimanche.

Propos recueillis par Adam Cooper