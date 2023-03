Sainz : "Red Bull a tué la concurrence"

Quelle est l'ambiance chez Ferrari par rapport aux débuts de saison 2021 et 2022 ?

C'est clair que c'est l'un des moments les plus durs, je ne vais pas mentir. Depuis mon arrivée en 2021, nous étions sur une pente ascendante. 2021 était déjà un bon pas dans la bonne direction, nous sommes passés de la sixième à la troisième place, puis le changement de réglementation nous a permis de faire un énorme pas en avant en 2022.

Cette année, nous nous attendions à nous retrouver au moins dans une position similaire, mais malheureusement, il y a une écurie du nom de Red Bull qui a tué la concurrence avec une voiture qui est clairement supérieure à toutes les autres. Si l'on regarde Ferrari, nous sommes au niveau de Mercedes, nous ne sommes pas trop loin d'Aston Martin en rythme de course, mais il y a une écurie qui a tout fait à la perfection, et cela nous remet un peu en difficulté. Au moins, je crois que nous savons où nous nous sommes fourvoyés. Les faiblesses de notre voiture sont très claires pour nous, ainsi que les forces de la Red Bull. Désormais, toute l'équipe travaille dans la même direction pour essayer de réduire ce déficit.

Quelle est votre sensation dans la voiture 2023, par rapport à celle de 2022 qui vous a ouvertement mis en difficulté ?

D'une certaine manière, 2022 me manque car au moins, je savais que j'avais une voiture capable de gagner des courses et de signer des pole positions. Cette année, la sensation avec la voiture est un peu meilleure, surtout en course. Je n'ai aucune difficulté particulière côté pilotage, c'est que je n'ai pas encore fait de bon tour en qualifications. Je n'ai pas fait du bon travail en qualifs. En course, j'ai fait plus ou moins ce dont la voiture est actuellement capable – c'est-à-dire pas grand-chose.

Red Bull a l'avantage jusqu'à présent, avec un doublé à Bahreïn comme à Djeddah

J'attends donc de voir si les évolutions amélioreront les sensations et notre capacité à courir avec cette voiture, car pour l'instant nous sommes grandement limités : nous ne pouvons pas trop nous battre avec les autres, car la voiture est délicate dans l'air sale. Nous mangeons les pneus, ce qui nous empêche d'attaquer pour dépasser en course, ou bien il faut une grande gestion des pneus. En course, on se retrouve donc un peu coincé, on ne peut pas trop improviser. Nous savons précisément où se situe notre faiblesse, comme je l'ai dit auparavant. Espérons que cela va s'améliorer et nous donner un peu plus de flexibilité.

Frédéric Vasseur semble suggérer que vous êtes en quête des réglages parfaits. Est-ce vrai, et comment travaillez-vous en tant que pilote pour y parvenir ?

Je pense que si l'on analyse les deux premiers Grands Prix, nous n'avons pas trouvé un bon compromis entre les qualifications et la course. Nous sommes relativement proches en qualifs, nous sommes à des kilomètres en course. Nous pouvons faire du meilleur travail collectivement afin de préparer la voiture un peu mieux pour la course ; c'est ce que nous essayons de faire pour la voiture que nous avons maintenant, qui n'est pas encore géniale ni au niveau souhaité.

Collectivement, nous nous concentrons là-dessus pour les prochaines courses jusqu'à l'arrivée d'évolutions majeures : nous devons simplement trouver un meilleur compromis et essayer de marquer autant de points que possible le dimanche – un peu comme Mercedes l'an dernier quand ils étaient en difficulté – puis attendre les évolutions pour essayer de réduire cet écart et d'améliorer les résultats globaux.

Sainz et Ferrari ont déjà une idée de ce que sera la clé de leur progression

Va-t-il y avoir des pistes qui pourraient mieux convenir à la voiture que celles sur lesquelles nous nous sommes déjà rendus ?

Nous avons toujours été bons à Monaco, du moins ces dernières saisons. Mais actuellement, la Red Bull est supérieure à toutes les voitures. Elle est supérieure en qualifs, en course, en vitesse de pointe, dans les virages moyens et lents, en gestion des pneus, sur les vibreurs et sur les bosses. Cela montre que nous devons clairement changer quelque chose, vérifier et faire quelque chose de très différent de maintenant.

Je crois que les performances extrêmement bonnes au début de la saison dernière nous ont fait penser qu'il fallait continuer à pousser ce concept, ce projet de monoplace, mais nous nous rendons compte maintenant que Red Bull a un avantage clair à tous les niveaux et que nous devons commencer à regarder à notre droite et à notre gauche.

Le fait que cette monoplace soit délicate à exploiter a-t-il été anticipé avant la saison, ou était-ce une surprise à Bahreïn qui s'est confirmée en Arabie saoudite ?

C'est une question compliquée. Je pense qu'avec le changement de réglementation, nous avons cru qu'il était normal que la voiture devienne plus lente et qu'elle devienne un peu plus délicate, avec moins d'appui. Et nous pensions qu'en ayant compensé comme nous l'avions fait, les objectifs allaient être atteints et nous allions être rapides.

Nous nous sommes rendus au premier test et avons immédiatement vu que les autres n'avaient pas souffert du changement de réglementation, ils étaient bien plus rapides que l'an dernier, et nous nous sommes demandé s'il y avait clairement quelque chose qui nous avait échappé. Et le positif, c'est qu'après avoir minutieusement analysé ces deux premières courses, nous voyons où se situe cette faiblesse. Nous savons pourquoi la voiture est délicate, nous le voyons sur les données ; nous sommes certains que les autres n'ont pas ces caractéristiques et que nous pouvons la développer dans la bonne direction.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas