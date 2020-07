Sainz rassuré de retrouver les qualités de la McLaren

Quatrième lors de la première séance d'essais libres de la saison, disputée ce matin en Autriche, Carlos Sainz Jr. a bouclé la journée au dixième rang en EL2, tandis que son équipier a terminé la seconde session en sixième position. Malgré les trois mois et demi d'attente qui ont suivi les essais hivernaux de Barcelone, l'Espagnol est satisfait du comportement de la McLaren et a pu rapidement retrouver ses repères, sans souffrir physiquement du manque de roulage.

"Ça va très bien. La piste n'est pas si physique, donc même s'il y a des forces g élevées et de gros freinages, il y a des lignes droites pour se reposer, donc je n'ai pas de douleur et je ne suis pas fatigué. Honnêtement, je m'attendais à bien pire", a déclaré Sainz. "C'était une bonne journée pour l'équipe. Nous avons très vite roulé en EL1, nous avons parcouru beaucoup de tours et le feeling dans la voiture est très bon. Elle est bien équilibrée et au niveau où elle était à Barcelone. Nous ne savions pas où nous étions."

"Après les EL2, nous avons eu quelques difficultés avec les vibreurs et nous avons endommagé des ailerons avant, mais le rythme affiché est prometteur. Je pense que nous sommes dans la bataille. Nous étions une des équipes à s'adapter le plus vite à ces circonstances, en étant performants dès les EL1. Nous avons essayé d'améliorer les réglages et honnêtement, je me suis senti bien toute la journée. Il y a eu quelques relais lors desquels on a fait des dégâts sur l'aileron qui nous ont empêché de montrer notre vrai rythme. Globalement, je me sentais plutôt bien à chaque fois que j'étais en piste."

Des vibreurs qui ont été retirés dans les virages 9 et 10, mais qui restent présents dans les autres virages du circuit, et Sainz ne cache pas son incompréhension à ce sujet : "Quand j'ai lu la nouvelle, j'ai cru qu'ils enlevaient à peu près tous les vibreurs, et quand j'ai reconnu la piste à pied hier, j'ai réalisé qu'ils en avaient laissé certains. Malheureusement, ils ont laissé ceux qui endommagent grandement la voiture, plus qu'un bac à graviers, plus que de l'herbe, et soit il faut que l'on s'adapte, soit on aurait dû tous les enlever. Pourquoi en retirer dans le virage 9 et pourquoi pas partout ailleurs ?"

Malgré un rythme prometteur, McLaren ne semble pas être l'équipe la plus rapide derrière les trois top teams, puisque Racing Point a confirmé un très bon rythme avec sa RP20, accusée de ressembler à une 'Mercedes rose'. Sainz n'est pas surpris : "Racing Point était particulièrement rapide aujourd'hui. Nous nous attendions à ce qu'ils soient rapides, mais sur un tel circuit, avoir cet avantage sur le reste du peloton était particulièrement impressionnant. Mon opinion est qu'ils sont trop loin pour que l'on puisse se battre avec eux, mais nous sommes au moins dans la même division que Renault. Ce sera amusant."