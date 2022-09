Sainz : "J'ai pris des risques pour compenser le manque d'aspi"

Ce dimanche, sur les terres de Ferrari, le bolide rouge de Charles Leclerc s'élancera de la pole position, celui de Carlos Sainz depuis le 18e emplacement de la grille de départ. Telles sont les fortunes diverses des pilotes de la Scuderia ce samedi, à Monza.

Sainz savait être condamné au fond de grille après avoir dépassé son quota de pièces moteur et de boîtes de vitesses ; pour autant, il a joué crânement sa chance en qualifications, Ferrari étant conscient que sa présence aux avant-postes pouvait éloigner les Red Bull de Leclerc en début de course. Auteur du meilleur temps de la Q2, Sainz a finalement pris la troisième place dans la dernière phase.

"Franchement, c'était une très bonne séance qualificative", se félicite-t-il. "Je me sentais très bien, et j'ai attaqué à fond en Q1, en Q2 comme en Q3. Le seul problème est qu'en Q3, je n'avais pas d'aspiration, et cela m'a probablement fait perdre ces deux ou trois dixièmes dans la bataille pour la pole position. Mais je pars dernier demain, de toute façon. Ce n'est pas comme si ça me changeait la vie. Bref, un très bon tour, j'ai dû prendre beaucoup de risques pour compenser le manque d'aspiration. J'étais plus rapide dans chaque virage mais plus lent dans chaque ligne droite, alors je n'ai pas pu améliorer beaucoup."

En effet, Leclerc étant plus ou moins assuré de la pole position face aux pénalités reçues par tous ses rivaux, Ferrari n'a pas demandé à Sainz de lui donner l'aspiration, préférant le laisser signer le meilleur tour possible – sans qu'il reçoive l'aide du Monégasque néanmoins. Un bon dixième le sépare de Verstappen, et s'il avait devancé le Néerlandais, il aurait pu le reléguer à la cinquième position au départ au lieu de la quatrième. Tel était l'enjeu principal des qualifications pour l'Ibère.

Désormais, Sainz se tourne vers la course en sachant qu'il lui sera difficile de monter sur le podium dans de telles circonstances, malgré la vélocité de la Ferrari F1-75. "Je ne vais pas mentir, ça fait mal de partir du fond de grille demain, surtout vu la compétitivité de la voiture ce week-end, vu comme je me sens bien dans la voiture, surtout après ces qualifications. Je ferai de mon mieux, et j'essaierai de faire le spectacle et de remonter le peloton, car le rythme est là. Mais j'aimerais être à l'avant avec Charles pour essayer de faire un doublé demain", conclut-il.