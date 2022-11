Sainz demande des sanctions pour les incidents en qualifications

La fin de course agitée du Grand Prix de São Paulo au sein du clan Red Bull a donné naissance à une controverse ayant pimenté la semaine. Alors que Max Verstappen s'était montré véhément après avoir refusé de céder sa position pour que son coéquipier Sergio Pérez puisse inscrire plus de points dans la lutte pour la deuxième place du championnat, des rumeurs ont associé cette colère à un incident survenu six mois plus tôt.

Pérez avait conclu ses qualifications au Grand Prix de Monaco dans le mur, après un tête-à-queue à la sortie de Portier dans sa dernière tentative. Cet accident avait provoqué la sortie du drapeau rouge et ainsi figé le classement, assurant au Mexicain de s'élancer troisième sur la grille, derrière les pilotes Ferrari mais devant Verstappen.

S'il ne s'agit que d'une simple rumeur, elle met en lumière un problème de longue date en Formule 1, celui des neutralisations des qualifications sur les circuits urbains. En 2006, 2014 et 2021, trois incidents provoqués par les détenteurs du meilleur temps (Michael Schumacher, Nico Rosberg et Charles Leclerc) leur ont assuré la pole position, bien que Schumacher ait été disqualifié par la suite.

Interrogé par Motorsport.com sur l'éventualité d'un accident délibéré de Pérez à Monaco pour obtenir une position favorable sur la grille, Carlos Sainz a fait part de son envie de voir en place une règle afin que ce scénario ne puisse plus se reproduire.

"Sans dire si c'était intentionnel ou non, je pense que tous les pilotes veulent vraiment une règle désormais", a affirmé l'Espagnol. "Si l'on provoque un drapeau rouge ou un drapeau jaune, que ce soit intentionnel ou non, quelque chose devrait être fait parce que l'on a compromis les tours des autres [pilotes] délibérément, ou peut-être pas."

"On devrait recevoir une pénalité pour ça. Sinon, nous allons tous commencer à jouer avec [les drapeaux]. Au cours des dernières années, j'ai vu beaucoup plus de pilotes jouer avec que ce que les médias ont pu voir. Quand nous analysons ce genre d'incidents, les 20 pilotes en nous savons immédiatement si quelqu'un l'a fait l'a fait exprès ou non parce que nous ne sommes pas idiots."

Lire aussi : L'idée qui aurait privé Leclerc de la pole à Monaco

Et selon le pilote Ferrari, cette règle serait également bénéfique à la F1, en rendant les enjeux des qualifications plus importants.

"Je ne vais pas faire de commentaires, c'est un incident qui appartient au passé", a-t-il répété. "Je vais simplement dire que s'il y avait une règle en place, ça ne nous viendrait même pas à l'esprit [de perturber la séance]. Je pense même que cela donnerait plus d'importance à la Q3 car cela signifierait qu'il y aurait beaucoup à gagner, mais aussi à perdre. Si l'on souhaitait faire la pole position, il faudrait boucler un excellent tour sans faire d'erreurs."

Si les pilotes n'ont pas encore débattu sur les sanctions que la F1 pourrait mettre en place, Sainz a d'ores et déjà quelques pistes et devrait les partager lors de la prochaine réunion des pilotes, à l'occasion du briefing du Grand Prix d'Abu Dhabi.

"Ça n'a pas encore été discuté. Nous avons soulevé cette question à plusieurs reprises mais ça n'a jamais abouti sur quoi que ce soit. Mais je pense que ça devrait être mis en place pour l'année prochaine. Soit on annule des tours, soit on pénalise de trois ou cinq places en cas de drapeau jaune ou de drapeau rouge en qualifications. Ça enlèverait immédiatement l'envie de le faire et ça obligerait aussi les pilotes à bien se comporter et à s'engager dans un tour, mais en laissant peut-être un demi pour cent sur la table."

"Nous n'en avons pas beaucoup parlé depuis Monaco, depuis la dernière course où quelque chose comme ça s'est produit. Je ne sais pas si certains pilotes vont en parler lors de la réunion [d'Abu Dhabi]. Peut-être que j'y pense."

Propos recueillis par Adam Cooper