Sainz a souffert du cou après son crash de vendredi

Si Carlos Sainz est parvenu à monter sur le podium au tout premier Grand Prix de Miami en Formule 1, il n'a pas eu la tâche facile. Un violent accident dans les virages 13-14 en Essais Libres 2 avait mis un terme à la journée du pilote Ferrari ce vendredi, à un endroit où se trouvait un simple mur en béton – Esteban Ocon en a fait l'amère expérience le lendemain malgré les remarques faites lors du briefing des pilotes – et Sainz en a manifestement subi les séquelles pendant le reste du week-end.

"J'ai connu mieux", a commenté l'Espagnol avant de monter sur le podium. "Après l'accident de vendredi, j'avais encore un peu de douleur au cou en abordant la course, et j'ai dû la gérer et la surmonter, surtout avec Checo [Pérez] en pneus mediums à la fin : c'était très difficile de le maintenir derrière. Mais nous sommes parvenus à conserver le podium, ce qui est un bon résultat."

En effet, s'il n'a jamais été en mesure de menacer le vainqueur Max Verstappen ou son dauphin Charles Leclerc, Sainz a le mérite d'avoir mené une course solide malgré tout et d'avoir résisté à un Sergio Pérez qui a profité de la neutralisation de l'épreuve pour chausser des gommes medium neuves.

"Ce n'était pas facile du tout", a poursuivi l'intéressé. "La course a été dure pour les pneus, avec la chaleur. La voiture bougeait et glissait beaucoup. Mais au final, je pense que nous avons obtenu ce que nous méritions, à savoir une bonne troisième place, et nous pouvons construire là-dessus. J'en veux davantage, mais ce n'est pas mal."

Avec les 15 points marqués ce dimanche, Sainz réduit l'écart sur Pérez et George Russell au championnat, mais reste bien loin de son coéquipier : Leclerc mène le championnat avec 104 unités à son compteur et 51 longueurs d'avance sur Sainz, ce dernier toujours cinquième.