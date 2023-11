Sainz soulagé par son comeback après un départ "épouvantable"

Relégué au 12e emplacement sur la grille après sa pénalité pour changement de batterie hors quota, Carlos Sainz a connu un départ mouvementé au Grand Prix de Las Vegas. L'Espagnol a en effet été l'un des pilotes impliqués dans une série d'incidents, après avoir bloqué ses roues au freinage puis touché le pneu arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton, ce qui l'a envoyé en tête-à-queue.

Reparti en fond de peloton et victime comme d'autres de problèmes pneumatiques, il est tout de même parvenu au fur et à mesure à remonter, franchissant la ligne d'arrivée au septième rang avant de gagner une place supplémentaire grâce à la pénalité de George Russell.

"Après le premier tour et alors que nous étions pratiquement derniers, revenir à la sixième place constitue vraiment un bon comeback et permet de limiter les dégâts", a déclaré l'Espagnol. "Le départ a été extrêmement délicat, l'intérieur de la piste étant très sale à cause de l'huile qui s'y trouvait. Des pneus froids, beaucoup d'air sale aussi..."

"Ensuite, nous avons dû revenir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ce n'était pas facile avec le graining dans le trafic, c'était presque impossible de ne pas prendre du graining en suivant d'autres voitures. Nous avons réussi à remonter, c'est donc une limitation des dégâts."

"Évidemment, nous regrettons de ne pas avoir pu nous battre pour la victoire, parce qu'il semblait que ce week-end, la voiture était au moins capable de faire un podium, et cela aurait été une course amusante."

Revenant sur la phase du départ, Sainz a ajouté : "J'ai freiné et il y avait beaucoup de poussière à cause de l'huile. Je n'avais tout simplement pas d'adhérence, et Fernando [Alonso] a également fait un tête-à-queue ; des pilotes qui ont beaucoup d'expérience et qui ne trouvent absolument aucune adhérence. C'est malheureux pour tout le monde, mais en même temps, on ne pouvait pas s'y attendre."

"Je n'ai fait qu'effleurer les freins, sans même appuyer dessus, et les pneus se sont bloqués. Je n'ai même pas freiné très tard. J'ai parcouru les 100 mètres, mais j'ai ralenti de 100 km/h par rapport à un tour de qualifications. Les pneus froids ont probablement joué un rôle. C'était un premier tour absolument épouvantable, et je pense que nous avons tous eu du mal."

Lors de la première partie de course, Sainz a également reçu l'ordre de refroidir sa monoplace, ce qui a un temps entravé sa progression. "C'est pourquoi la course a été si délicate et la limitation des dégâts si difficile. Parce qu'une fois de plus, dans le trafic, nous devons lever le pied et faire du lift and coast, et nous ne pouvions pas dépasser parce qu'on essayait de protéger le moteur."

"Nous avons également dû préserver les pneus avec le graining, donc la course et la remontée n'ont jamais été simples. Le fait d'être passé de la dernière à la sixième place doit être considéré comme une bonne journée. Nous avons choisi un niveau d'appui un peu plus élevé que nos concurrents, et c'était un peu plus délicat de dépasser pour nous, mais j'ai vu des gens comme [les pilotes] Mercedes utiliser peut-être un aileron plus fin et faire beaucoup de dépassements."

J'aurais aimé être avec les deux Red Bull et Charles. Nous aurions pu encore mieux nous battre pour la victoire.

L'Espagnol n'a pas masqué une certaine frustration de n'avoir pas pu se mêler à la lutte aux avant-postes après sa pénalité : "Je pense que c'était une bonne course et un bon show pour tout le monde. Je pense que nous avons offert un spectacle de qualité, mais j'aurais aimé être avec les deux Red Bull et Charles [Leclerc]. Nous aurions pu encore mieux nous battre pour la victoire."

"Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé à l'avant, et le rythme de Charles. Avec deux Ferrari devant, nous aurions pu avoir une très bonne course, amusante, pour le podium et pour la victoire. Cela nous a un peu manqué, mais c'était une bonne journée pour l'équipe en ce qui concerne le classement constructeurs, mais cela aurait dû être encore mieux."

Chez les constructeurs, Ferrari a en effet repris 16 points à Mercedes, ce qui signifie que la lutte pour la seconde place va se jouer lors de l'ultime manche d'Abu Dhabi, avec seulement quatre unités d'avance pour la marque à l'étoile.

