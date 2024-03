Sainz soulagé de pouvoir "attaquer" avec la Ferrari

Carlos Sainz est monté sur la dernière marche du podium au Grand Prix de Bahreïn, le pilote Ferrari ayant franchi la ligne d'arrivée bien après le vainqueur Max Verstappen mais seulement deux secondes après Sergio Pérez, au volant de la deuxième Red Bull. Toutefois, les 25 secondes de retard que Sainz accuse face à Verstappen représentent la moitié de l'écart vu sur ce même circuit l'an dernier.

En 2023, la Ferrari SF-23 s'est notamment fait remarquer pour ses problèmes de gestion des pneumatiques et son comportement irrégulier, ce qui a impacté son rythme de course tout au long de la saison. Cette caractéristique semble avoir désormais disparu, Sainz s'étant réjoui à Bahreïn d'être enfin capable de piloter de manière agressive sans compromettre sa course.

"C'est un petit soulagement parce que la dernière course où j'ai attaqué, c'était en Autriche [en 2023], il y a 13 ou 14 courses", a déclaré Sainz. "Les autres courses de l'année dernière, il fallait simplement gérer, regarder dans les rétroviseurs, contrôler son rythme. Il y avait très peu d'opportunités de dépasser des gens."

"J'aime faire la course et j'aime dépasser, être agressif, attaquer. Avec la voiture de l'année dernière, c'était tout simplement impossible. Je me souviens qu'à la présentation, cette année, j'ai dit que j'aimerais avoir une voiture pour me battre et attaquer sans trop me soucier des pneus. Et c'est exactement ce que nous avons. J'ai eu une course offensive, un très bon rythme de course et tout s'est bien passé pour finir troisième. J'ai pris beaucoup de plaisir."

Si le GP de Bahreïn a confirmé que la domination de Red Bull n'avait pas encore pris fin, nourrissant par la même occasion le scénario d'un nouveau doublé au championnat, le rythme en course de Sainz suggère que Ferrari sera en mesure de rivaliser lors de certaines épreuves, le circuit de Sakhir mettant particulièrement en valeur les qualités des F1 Red Bull.

"L'avantage de Red Bull à Bahreïn est ce que vous avez vu très, très clairement", a ajouté Sainz. "Je pense qu'il est intéressant de voir comment ils peuvent garder en vie le pneu tendre C3 un peu plus longtemps que les autres, comment ils ont tendance à surchauffer un peu moins. C'est peut-être ce qui fait que la voiture n'est pas aussi compétitive en qualifications et qu'elle est si bonne en course sur un circuit comme Bahreïn."

"Nous avons besoin de plus d'échantillons mais je m'attends à ce que Red Bull soit toujours meilleur en course, comme l'année dernière. Regardez les huit dernières courses entre Charles [Leclerc] et moi. Nous avons réussi à décrocher quelques pole positions, beaucoup de premières lignes, mais en course, Max prenait une avance considérable et Checo était toujours en mesure de nous dépasser. J'espère que le trait de cette année n'est pas aussi exagéré et que nous avons fait un bon pas en avant dans ce sens."