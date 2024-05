Sainz : "Un tour de plus et nous aurions pu gagner"

Lando Norris a été le grand gagnant du Grand Prix de Miami, le pilote McLaren ayant été bien aidé par les circonstances. L’intervention du Safety Car au 28e tour suite à l’accrochage entre Kevin Magnussen (Haas) et Logan Sargeant (Williams) lui a en effet permis de demeurer en première position après son propre arrêt, le Britannique étant alors le dernier des pilotes de tête à ne pas s’être arrêté.

Une chance dont a bien failli bénéficier Carlos Sainz. Le pilote Ferrari évoluait devant Norris – et derrière Oscar Piastri –, avant de plonger dans la voie des stands... un tour avant la neutralisation, et ce juste avant l’accrochage entre Sargeant et Magnussen.

Dès lors, l’Espagnol reprenait la piste au cinquième rang, avant de buter longuement sur la McLaren d’Oscar Piastri, qu’il finissait par accrocher en glissant de l’arrière lors d’une manœuvre de dépassement au 39e des 57 tours de course. Un incident qui obligeait Piastri à repasser par les stands, et qui valait une pénalité de cinq secondes à Sainz après-course.

Finalement classé cinquième de l’épreuve, Sainz est persuadé que le scénario aurait été tout différent, et qu’il aurait même pu aller chercher la victoire, s’il s’était arrêté un tour plus tard. "Je suis frustré, parce que nous étions devant [Norris] avant l’arrêt au stand avant la Safety Car", a déclaré Sainz à propos de sa course. "Si nous avions fait un tour de plus, nous aurions rattrapé la voiture de sécurité et nous aurions pu gagner la course."

Vasseur et la boule de cristal

Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, a reconnu le mauvais timing du Safety Car. "J'ai oublié ma boule de cristal, je ne savais pas que Sargeant et Magnussen allaient s'accrocher au tour suivant !", plaisantait ainsi le Français. "Bien sûr, quand vous êtes dans cette situation, vous êtes un peu malchanceux – ou je dirais probablement que Lando a été un peu chanceux, parce qu’il était le seul en piste."

Frederic Vasseur n'a pas manqué de féliciter Lando Norris après sa victoire. Photo de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mais plus que cela, je pense que c’est le fait qu’ils mettent la voiture de sécurité devant Verstappen. Ils sont tellement habitués à ce que Verstappen mène le peloton qu’ils envoient la voiture de sécurité devant lui ! La voiture de sécurité était assez lente, et c’était un très bon coup au final pour Lando."



Concernant son accrochage avec Piastri, Carlos Sainz a ajouté : "Je me suis rendu compte qu’il était temps d’être agressif parce que tout le monde l’était aujourd’hui. Et si j’avais besoin de me rapprocher d’Oscar, vous pouviez voir que nous étions en difficulté dans les lignes droites, cela signifiait que je devais en envoyer un à l’intérieur. Je l’ai fait. Et j’ai adopté un bon rythme vers la fin, rattrapant les gars devant, Max et Charles, mais c’était trop tard. J’ai perdu beaucoup de temps avec Oscar."

Avec Pablo Elizalde