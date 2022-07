Sainz trahi par son moteur : "Je suis sans voix"

C'est dans un panache de fumée puis dans les flammes que Carlos Sainz a terminé sa course précipitamment au Grand Prix d'Autriche. Proche de prendre la deuxième place face à Max Verstappen, ce qui lui aurait offert 18 points et permis à Ferrari de signer son premier doublé depuis Bahreïn, l'Espagnol a vu son moteur casser à une dizaine de tours de l'arrivée.

Cet abandon est d'autant plus douloureux qu'il a été surprenant. Selon le pilote de la Scuderia, aucun signe n'annonçait que l'unité de puissance du Cheval cabré était sur le point de rendre l'âme. "Il n'y avait rien sur le moteur qui indiquait que [la casse] allait se produire", a-t-il commenté sur la chaîne Sky Sports. "[Ça a été] très soudain. Je suis sans voix, on perd évidemment beaucoup de points. Je pense que ça aurait pu facilement être un doublé [Ferrari] aujourd'hui."

Il est encore trop tôt pour juger l'étendue des dégâts, néanmoins l'explosion de certains composants internes lors de l'abandon et le feu qui s'est propagé sur la voiture n'annoncent rien de bon. "J'ai vu du feu, beaucoup de feu, des dégâts bien sûr, ce qui n'est pas idéal. C'est quelque chose que nous devrons surveiller", a ajouté Sainz.

Les dégâts après l'incendie sur la Ferrari de Carlos Sainz.

Accusant 56 points de retard sur Verstappen avant le départ du Grand Prix, Sainz était en mesure de réduire ce débours et aider Ferrari à revenir sur Red Bull Racing au championnat constructeurs, Sergio Pérez ayant abandonné en début de course. Désormais, Sainz compte 75 points de retard sur Verstappen, et Ferrari n'a pu reprendre que sept points à l'équipe autrichienne.

"La vitesse était là, la dégradation [des pneus] était assez faible sur nos voitures. Nous étions rapides", a soufflé Sainz. "C'est beaucoup plus dur à avaler parce que nous allions réduire notre retard sur les leaders du championnat, sur Max et Red Bull, et nous allions signer un super résultat d'équipe. L'une des voitures abandonne, c'est déchirant, mais nous devons continuer à attaquer, tourner la page, la saison est longue."