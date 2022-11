Sainz aurait voulu "rendre les choses plus difficiles" pour Verstappen

Si la F1 souhaitait redistribuer les cartes et proposer des courses plus disputées avec le nouveau Règlement Technique, la saison 2022 a finalement été l'exact opposé. Le Champion du monde sortant, Max Verstappen, a conservé sa couronne, tout en améliorant le record de victoires décrochées dans une année (14 succès), précédemment codétenu par Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Le pilote Red Bull n'était toutefois pas isolé aux avant-postes, Ferrari lui ayant disputé la victoire à de nombreuses reprises. Charles Leclerc est ainsi parvenu à remporter trois courses, et son coéquipier Carlos Sainz une seule. Le pilote espagnol aurait toutefois souhaité être moins en retrait en début de saison, ce qui aurait permis selon lui de contenir la domination du duo Verstappen-Red Bull.

"On ne s'attend jamais à ça, surtout quand on a une bonne voiture au départ", a expliqué Sainz, interrogé sur les 14 victoires de Verstappen en 2022. "J'aurais voulu être un peu plus à l'aise au début de la saison pour rendre les choses un peu plus difficiles pour Max et me battre un peu plus avec Charles."

"Mais Max a fait une saison incroyable, il le mérite. [Red Bull] domine maintenant, sa voiture commence à être dominatrice, mais ce n'était certainement pas le cas au début de la saison, et c'est là que [Verstappen] a fait un excellent travail. Mon objectif pour l'année prochaine est de démarrer au niveau auquel je suis maintenant, qui est assez bon, et de rendre les choses plus compliquées pour Max."

Pour retrouver la dernière victoire d'une Ferrari en Grand Prix, il faut remonter à l'épreuve en Autriche, en plein été. Depuis lors, Red Bull a entamé une série de neuf succès consécutifs, et les récentes performances de l'équipe autrichienne laissent à penser qu'on ne la battra plus jusqu'à la fin de l'année.

Sainz est néanmoins convaincu que Ferrari saura rebondir après une saison décevante afin de mieux croiser le fer avec Red Bull en 2023, mais aussi avec une équipe Mercedes qui ne cesse de s'améliorer au fil des Grands Prix.

"Nous aurons une autre chance : nouvelle année, nouvelle voiture, nouvelles règles avec le plancher", a énuméré l'Espagnol. "Je suis convaincu que l'équipe construira une autre excellente voiture, comme celle que nous avons cette année, et que nous apprendrons de nos erreurs. Je vais apprendre des erreurs que j'ai faites cette année, et nous serons davantage dans la lutte et prêts à nous battre. J'ai aussi hâte pour Mercedes, on dirait qu'ils vont nous rejoindre à l'avant."