Saison 2021 de F1 : calendrier, pilotes, nouvelles règles et plus

Le calendrier 2021 de la F1

La saison 2020 aura été grandement perturbée par la pandémie de COVID-19. D'un calendrier de 22 courses initialement prévues, la discipline a réussi à sauver un championnat de 17 épreuves, dont huit qui n'étaient pas au programme et six sur des tracés inédits ou absents de la F1 depuis plusieurs années.

Le mot d'ordre en 2021, et alors que le monde a appris à vivre avec le coronavirus, est un retour à la normalité, qui n'offrira donc pas vraiment le frisson de l'inconnu mais qui aura l'avantage de pouvoir mieux satisfaire la discipline et les écuries sur le plan financier dans cette période charnière.

Par rapport au programme des dernières saisons, les deux nouveautés de la saison à venir sont le retour de Zandvoort, avorté en raison du COVID, dont la date se situera en septembre et l'arrivée de l'Arabie saoudite, avec une course urbaine à Djeddah. Une date reste à pourvoir en début de saison entre la première tournée asiatico-océanique et l'arrivée en Europe, en raison de l'annulation du Grand Prix du Vietnam dont la première édition devait se tenir en 2020.

Plus symbolique : l'apparition de deux nouvelles dénominations, avec les Grands Prix de Mexico et de São Paulo, en lieu et place du Mexique et du Brésil, même s'ils se tiennent sur les mêmes circuits que ces dernières années.

21 mars GP d'Australie Melbourne 28 mars GP de Bahreïn Sakhir 11 avril

GP de Chine Shanghai 25 avril À déterminer À déterminer 9 mai GP d'Espagne Barcelone 23 mai GP de Monaco Monaco 6 juin GP d'Azerbaïdjan Bakou 13 juin GP du Canada Montréal 27 juin GP de France Le Castellet 4 juillet GP d'Autriche Spielberg 18 juillet GP de Grande-Bretagne Silverstone 1er août GP de Hongrie Budapest 29 août GP de Belgique Spa-Francorchamps 5 septembre

GP des Pays-Bas Zandvoort 12 septembre GP d'Italie Monza 26 septembre GP de Russie Sotchi 3 octobre

GP de Singapour Singapour 10 octobre GP du Japon Suzuka 24 octobre GP des États-Unis Austin 31 octobre GP de Mexico Mexico 14 novembre GP de São Paulo Interlagos 28 novembre

GP d'Arabie saoudite Djeddah 5 décembre GP d'Abu Dhabi Abu Dhabi

Les nouvelles règles

Sur le plan technique, une révolution réglementaire était prévue en 2021 mais a été repoussée en 2022 pour éviter de soumettre les écuries à de trop grandes dépenses pendant la crise liée au COVID. Ainsi, le règlement 2021 est quasiment inchangé par rapport à 2020.

Quasiment car il y aura tout de même des changements dont l'étendue des conséquences reste à déterminer. En effet, afin de réduire l'appui généré par les monoplaces et ainsi limiter les risques pneumatiques, une partie du fond plat devant les pneus arrière sera découpé par rapport aux saisons précédentes, et d'autres modifications mineures auront lieu sur divers éléments aéro. La F1 jugeait que l'ensemble de ces modifications représenterait normalement une baisse de 10% de l'appui total généré.

Là encore pour éviter de multiplier les dépenses, le châssis utilisé sera en partie gelé entre 2020 et 2021. Toutefois, outre les changements évoqués ci-dessus, chaque écurie disposera de deux jetons pour faire évoluer certaines parties de leurs voitures. Petite subtilité : toutes les écuries qui disposaient en 2020 de pièces 2019 fournies par un autre constructeur pourront passer aux pièces 2020 sans utiliser de jeton.

Côté pneus, Pirelli a passé une partie de l'année 2020 à travailler sur des produits améliorés, plus sûrs et moins sujets à l'usure, qui devraient être introduits l'an prochain.

Les pilotes

Quatre pilotes changent d'écurie en 2021 : Sergio Pérez passe de Racing Point (qui devient Aston Martin) à Red Bull, Daniel Ricciardo passe de Renault (qui devient Alpine) à McLaren, Sebastian Vettel passe de Ferrari à Aston Martin et Carlos Sainz passe de McLaren à Ferrari.

Fernando Alonso fait lui son retour en F1 après deux années hors du paddock et pilotera pour Alpine. En revanche, trois pilotes vont faire leurs débuts en discipline reine : Yuki Tsunoda chez AlphaTauri et le duo Mick Schumacher/Nikita Mazepin chez Haas.

Trois écuries devraient conserver leur duo intact : Alfa Romeo, Williams et Mercedes, même si la prolongation de contrat de Lewis Hamilton n'est pas encore officielle bien qu'attendue.

Écurie Motoriste Pilotes confirmés Pilotes pressentis Mercedes Mercedes Valtteri Bottas

? Lewis Hamilton Red Bull Honda Max Verstappen

Sergio Pérez McLaren Mercedes Daniel Ricciardo Lando Norris

Aston Martin Mercedes Sebastian Vettel

Lance Stroll

Alpine Renault Esteban Ocon

Fernando Alonso

Ferrari Ferrari Charles Leclerc

Carlos Sainz

AlphaTauri Honda Pierre Gasly

Yuki Tsunoda Alfa Romeo Ferrari Kimi Räikkönen

Antonio Giovinazzi

Haas Ferrari Mick Schumacher

Nikita Mazepin

Williams Mercedes George Russell

Nicholas Latifi



Les essais hivernaux

Au vu des faibles modifications réglementaires et du gel partiel des châssis, ainsi que pour des raisons de coûts, il a été décidé que les essais hivernaux 2021 seraient réduits à trois journées, qui doivent se dérouler du 2 au 4 mars. A priori, le circuit de Barcelona-Catalunya les accueillera.

Les présentations des F1

Les dates des présentations des monoplaces pour la saison prochaine seront annoncées au fil des semaines qui arrivent. Pour le moment, seul Ferrari a donné un indice puisque la SF21 devrait être présentée peu avant le début des essais