Sam Michael nommé responsable de la sécurité pour la FIA

Passé par différentes écuries de Formule 1, dont McLaren où il a occupé le poste de directeur sportif, Sam Michael a été nommé président de la Commission de Sécurité de la FIA, où il succède à Patrick Head. Ce changement intervient au lendemain du premier Conseil Mondial tenu sous la présidence de Mohammed Ben Sulayem et au cours duquel plusieurs changements ont été apportés à l'organisation de l'instance.

La Commission de Sécurité est chargée d'analyser les accidents et les problèmes de sécurité dans toutes les disciplines. Son travail le plus récent en la matière et porté à la connaissance du grand public a été celui mené après l'accident impressionnant de Romain Grosjean au Grand Prix de Bahreïn 2020.

Sam Michael a débuté sa carrière en Formule 1 chez Lotus en 1993 avant de rejoindre Jordan. Il a été recruté en 2001 par Williams, où il a occupé plusieurs fonctions successives dont celle de directeur technique, puis est parti chez McLaren dix ans plus tard. Il a quitté Woking et le paddock en 2014 pour retourner vivre en Australie, où il a conseillé pendant plusieurs années l'équipe Triple Eight en Supercar.

Sam Michael s'est déjà intéressé de près aux problématiques de sécurité par le passé et il est d'ailleurs devenu directeur de l'Institut australien pour la sécurité des sports mécaniques en 2016. Puis l'année suivante il a occupé une place de consultant auprès du Groupe de travail et de recherche de la FIA, composé de plusieurs ingénieurs notamment chargés d'étudier les dispositifs de sécurité.

Aujourd'hui âgé de 50 ans, Sam Michael siégera également à la Commission Monoplace de la FIA, précédemment dirigée par Bob Fernley dans un rôle qui n'est désormais plus pourvu. Parmi les autres changements notables, Felipe Massa quitte la présidence de la Commission Karting pour prendre celle de la Commission des Pilotes, où il succède à Tom Kristensen. Le recordman des victoires aux 24 Heures du Mans figurait sur la liste de Graham Stoker, adversaire de Mohammed Ben Sulayem lors de l'élection du nouveau président de la FIA en décembre dernier.

Enfin, Michèle Mouton n'est plus à la tête de la Commission Women in Motorsport, où a été nommée Deborah Mayer, cofondatrice d'Iron Lynx Motorsport Lab et également à la tête du projet Iron Dames.