Sargeant a pris du poids pour améliorer sa condition physique

Le baptême du feu de Logan Sargeant n'a pas été des plus aisés. En 2023, pour sa première saison en Formule 1, le pilote Williams a certes dû composer avec un matériel inférieur mais son coéquipier Alexander Albon, dans la même situation, a rendu une bien meilleure copie.

N'ayant inscrit qu'un seul point au championnat, le représentant des États-Unis a longtemps évolué dans l'incertitude quant à son avenir en F1. Finalement, Williams lui accorde cette année une nouvelle chance, et il compte bien la saisir des deux mains. Pour ce faire, Sargeant a repensé sa préparation au cours de l'intersaison, en prenant notamment du poids pour renforcer sa condition physique.

"Pour moi, l'intersaison a été une excellente occasion de prendre recul et de voir où je devais m'améliorer d'un point de vue mental, émotionnel et physique", a-t-il expliqué. "J'ai appris que je devais mieux me gérer. Je me suis laissé m'épuiser énormément pendant la saison et j'ai laissé cela m'affecter en dehors de la piste, ce qui, au bout du compte, se répercute sur la piste."

"Physiquement, je n'étais pas là où je devais être et j'ai tout fait pour y remédier. Par exemple, je pèse cinq kilos de plus qu'à la fin de l'année dernière et je me sens beaucoup plus en pleine santé et prêt à y aller."

"Je me sens comme une personne différente, je sens que, physiquement, je n'ai jamais été autant en forme. Et je pense que la condition dans laquelle je me trouve actuellement et que je vais continuer à améliorer va simplement m'aider à me sentir plus à l'aise dans la voiture et à en extraire les performances."

Logan Sargeant a dû abandonner au GP du Qatar 2023 à cause d'une fatigue avancée.

Selon James Vowles, directeur d'équipe, la nouvelle préparation de Sargeant ainsi qu'une prudence au volant lui permettront de mieux s'illustrer en 2024 : "Tout d'abord, je lui ai demandé de surprendre le monde en ce qui concerne sa forme physique, son approche et ses performances. Nous avons changé pas mal de choses avec lui pendant l'hiver : son entraîneur est différent, ses programmes d'entraînement sont complètement différents. Vous devriez voir qu'il est beaucoup plus confiant."

"Ce que je lui ai demandé de faire, c'est d'aborder les premiers jours au volant de la voiture avec prudence à nouveau, comme il l'a fait à la fin de l'année [2023], d'y aller crescendo et ne pas se précipiter vers le succès. C'est la confiance que j'ai placée en lui. C'est pour cela qu'il est de retour dans la voiture. J'ai maintenant besoin qu'il ne retombe pas dans ses vieilles habitudes, en essayant d'extraire trop de lui-même et de la voiture trop rapidement, mais plutôt qu'il aborde les choses de manière progressive."

Lire aussi : Formule 1 Doohan vise la F1 pour 2025 en voulant se rendre "intéressant"