Sargeant se rapproche du baquet Williams après de bons débuts

Logan Sargeant est le favori pour remplacer Nicholas Latifi dans le baquet Williams l'année prochaine, et selon certaines sources du paddock, il pourrait être annoncé dès ce samedi. Cependant, pour être assuré de piloter en 2023, il devra d'abord obtenir sa Super Licence en terminant dans les cinq premiers de F2 après la finale d'Abu Dhabi.

Il est actuellement troisième, mais plusieurs pilotes le suivent de près dans le classement, et il pourrait dégringoler s'il connaît un mauvais week-end. S'il est annoncé par Williams ce week-end, ce sera à la condition de pouvoir encore obtenir ce précieux sésame. L'équipe a également exploré un plan B si Sargeant n'obtient pas les points nécessaires, avec Mick Schumacher et Antonio Giovinazzi parmi les options possibles.

Sargeant a bouclé 23 tours sans problème lors des EL1 du GP des États-Unis, et a effectué un essai de départ sur la grille. Il a terminé la séance en 19e position, devant Giovinazzi, qui a accidenté sa Haas en début de séance. Il était à 1,9 seconde de son coéquipier Alex Albon.

"Très différent de ce que j'attendais, pour être honnête", a-t-il déclaré après la séance. "La façon dont la voiture réagit par rapport à ce à quoi je suis habitué en F2 est extrêmement différente. Super réactive à haute vitesse, et très bonne sur les freins. Mais oui, en général, c'était une bonne séance. Et j'ai beaucoup appris. J'ai été assez choqué par la puissance qu'elle avait au départ, il faut s'y habituer. Et c'était délicat en piste."

Logan Sargeant, Williams FW44

"Je pense que le principal objectif d'aujourd'hui était d'apprendre autant que possible. Et j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses, très différentes de ce à quoi je m'attendais honnêtement, mais d'une bonne manière."

"Il y a encore beaucoup de potentiel à exploiter et à améliorer, mais je pense que c'était un bon début et je suis content de la façon dont ça s'est passé. Je pense que le plus important maintenant est d'y retourner, de faire le débriefing, d'assimiler autant d'informations que possible et de leur donner les meilleurs retours possibles. Et oui, je dirais que c'était une bonne journée au bureau."

Interrogé sur ses projets d'avenir, il s'est montré prudent quant à la perspective du baquet Williams. "Honnêtement, je ne suis pas sûr. Comme vous le savez, je dois faire un bon [meeting F1 à] Abu Dhabi pour obtenir ma Super Licence. Et c'est le principal objectif pour le moment : aller là-bas et faire une bonne course, et consolider ma présence dans le top 3 du championnat."