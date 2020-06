Sauber fonde son académie et recrute Emerson Fittipaldi Jr

Sauber s'était déjà implanté l'an dernier en formules de promotion, de la F4 à la F2, via un partenariat avec l'écurie tchèque Charouz Racing System, mais celui-ci n'a pas été prolongé pour 2020. La structure suisse lance désormais un programme de jeunes pilotes plus traditionnel, composé de quatre membres, qui va prendre en charge leur préparation physique et mentale et leur permettre de travailler avec les ingénieurs et sur le simulateur. Ces jeunes loups pourront également participer au camp d'entraînement hivernal de Sauber – si les conditions sanitaires le permettent, précision utile en ces temps de pandémie.

Lire aussi : Simulateur Alfa Romeo : 18 mois de travail pour Kubica

Le fer de lance de ce programme sera le tricolore Théo Pourchaire, qui vient d'enchaîner deux titres dans le championnat junior de F4 France puis au général dans la très relevée ADAC F4. Le Français de 16 ans va désormais s'attaquer à la FIA F3 avec ART Grand Prix.

On retrouve ensuite Petr Ptáček, Tchèque de 17 ans et auteur de nombreux podiums en F4. Ptáček sort d'une première campagne convaincante en Formule Renault Eurocup, avec la huitième place au général, et va rempiler dans la discipline au sein de l'écurie française R-Ace GP.

Dexter Patterson, pilote américain de 16 ans et Champion du monde de karting dans la catégorie OK-Junior en 2017, était déjà protégé de Sauber et a fait ses débuts en monoplace à Dubaï en F4 Émirats Arabes Unis en janvier dernier, avec trois arrivées dans le top 6 en autant de courses. Il va désormais s'attaquer au bien plus compétitif championnat de F4 Italie.

Enfin, Sauber a recruté Emerson Fittipaldi Jr, fils du double Champion du monde de Formule 1 éponyme… et oncle de Pietro Fittipaldi (pilote de réserve Haas) et d'Enzo Fittipaldi (jeune pilote Ferrari), bien qu'étant 11 ans plus jeune que Pietro et six ans plus jeune qu'Enzo ! Né en 2007, Emmo Jr va continuer de courir en karting dans la catégorie OK-Junior, n'ayant pas encore l'âge requis pour passer en monoplace.

"Investir dans les jeunes talents a toujours été un aspect central de la philosophie de Sauber Motorsport", déclare Frédéric Vasseur, PDG de Sauber Motorsport. "Notre Academy n'est que le dernier projet en date ayant pour but de dénicher les stars de l'avenir et de les guider dans leur carrière, en leur donnant les outils, la formation et les ressources nécessaires pour qu'ils aient du succès dans le monde du sport auto."

"Je suis impatient de travailler avec ces quatre pilotes extrêmement talentueux", ajoute Beat Zehnder, directeur sportif de Sauber Motorsport. "Ils sont tous à des stades différents de leur carrière, mais chacun a le talent pur que nous devrons polir pour les aider dans leur ascension vers la Formule 1. Au fil des années, j'ai vu de nombreux jeunes pilotes faire leurs débuts au sommet du sport automobile, et il est vrai que plus tôt on acquiert ces compétences, plus on en profite sur le long terme."