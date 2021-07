Sauber et Alfa Romeo prolongent leur partenariat

Alfa Romeo est devenu en 2018 le sponsor titre de l'écurie Sauber, avant que celle-ci ne prenne le nom du constructeur italien dès 2019 : voilà trois ans que l'entité Sauber Motorsport est engagée en Formule 1 sous l'identité Alfa Romeo Racing.

La campagne 2021 a commencé de manière encourageante avec de nombreuses accessions à la Q2, même si Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi n'ont marqué qu'un total de deux points. Ainsi, la marque transalpine a décidé de prolonger son implication dans la catégorie reine du sport automobile avec un accord qui, selon nos informations, court jusqu'à 2024 inclus. PDG d'Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato salue "l'incomparable exposition mondiale" apportée par le sport automobile.

Quant au directeur d'équipe Frédéric Vasseur, il est prompt à souligner les bénéfices de ce "vrai partenariat qui transcende le sponsoring", déclarant : "Continuer avec Alfa Romeo est un énorme pas en avant pour l'équipe, mais qui paraît très naturel. C'est la prolongation d'un partenariat réussi qui a eu des résultats croissants au fil des années, pas seulement sur la piste mais aussi en dehors. Sauber et Alfa Romeo sont de plus en plus fusionnels, et cela apporte d'immenses bénéfices aux deux marques. Ce que nous avons fait jusqu'à présent n'est que le début : il y a bien davantage à venir dans le futur."

"En tant qu'équipe, nous avons fait le plus grand pas en avant sur la grille cette saison, même si les résultats ne le montrent pas encore aussi bien que les données. L'écart avec l'avant de la grille s'est significativement réduit, surtout dans le monde de gains minimes qu'est la Formule 1 à la fin d'un cycle réglementaire. Cette amélioration étaye la prolongation de la relation avec Alfa Romeo : ils voient que l'équipe évolue dans la bonne direction, et eux comme nous sommes motivés à récolter les fruits de notre développement ensemble."

Cette nouvelle semble par ailleurs confirmer que l'un des deux baquets restera réservé à un pilote désigné par Ferrari ; il s'agit depuis 2019 d'Antonio Giovinazzi. Callum Ilott et Mick Schumacher sont les principaux candidats espérant lui damer le pion à l'avenir.

Avec Adam Cooper