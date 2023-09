Sauber confirme Zhou avec Bottas, Pourchaire reste sur la touche

Fin du suspense chez Alfa Romeo. Zhou Guanyu voulait être fixé sur son avenir "avant la fin de l'été", et son vœu a été exaucé : le Chinois va disputer une troisième saison en Formule 1 avec la structure de Hinwil. Il sera de nouveau associé au vétéran Valtteri Bottas, dont la durée du contrat n'a jamais été officialisée mais dont la confirmation pour 2024 n'était qu'une formalité.

"La décision de continuer l'aventure avec notre duo de pilotes témoigne de la manière dont nous avons investi dans notre projet. En F1, rien ne change du jour au lendemain, et nous avons consciemment pris la décision de donner la priorité à la stabilité et de continuer à construire notre équipe ensemble, alors que nous abordons une importante période de transition", déclare Alessandro Alunni Bravi, représentant d'une écurie qui va renouer avec l'identité Sauber en 2024 et 2025 avant de se muer en Audi pour 2026.

"Valtteri et Zhou sont des pilotes dont le talent et les compétences sont des valeurs sûres, et ils travaillent vraiment bien ensemble. Ils font jeu égal et peuvent se pousser l'un l'autre dans leurs retranchements. Valtteri a endossé un vrai rôle de leader au sein de l'équipe et nous pousse tous à donner le meilleur de nous-mêmes. Zhou a réalisé des progrès impressionnants lors des deux dernières années, et nous attendons de lui qu'il continue sur cette trajectoire en 2024."

"Maintenant, c'est à nous de jouer : nous devons donner aux deux pilotes une bonne voiture et les mettre dans les meilleures conditions pour être performants." Conditions qui ne sont actuellement pas réunies, puisqu'Alfa Romeo occupe la neuvième place du championnat des constructeurs avec dix petits points au compteur.

Zhou est évidemment ravi d'obtenir cette nouvelle opportunité alors que son avenir paraissait quelque peu incertain, d'autant que le Grand Prix de Chine est censé faire son retour au calendrier en 2024, n'ayant pas eu lieu depuis 2019 à cause de la pandémie de COVID-19.

"Prolonger avec l'équipe fait toujours plaisir, surtout quand on sait comment s'annonce l'avenir", souligne le natif de Shanghai. "Je suis fier de faire partie d'Alfa Romeo et je suis reconnaissant de leur confiance. Je travaille extrêmement dur depuis le premier jour, et il y a une motivation incroyable à continuer de le faire au quotidien. Ma relation avec Valtteri est vraiment bonne, et nous travaillons étroitement ensemble et avec l'équipe pour tirer tout le monde vers le haut."

"Je suis par ailleurs particulièrement enthousiasmé par l'opportunité d'enfin courir avec mon équipe en Chine, devant mon public. Ce sera un grand moment et je suis fier de pouvoir le partager avec tous ceux qui m'ont soutenu."

Valtteri Bottas et Zhou Guanyu en piste au Grand Prix d'Italie

Quant à Bottas, qui fêtera l'an prochain ses 35 ans, il salue une relation saine avec Zhou et des jalons posés pour l'avenir à Hinwil.

"J'ai le sentiment qu'une aventure passionnante nous attend, alors je suis heureux et reconnaissant de pouvoir me tourner vers 2024 en connaissant les perspectives de l'écurie", commente le Finlandais. "Il y a une bonne ambiance dans notre équipe, je m'entends bien avec Zhou et nous nous poussons mutuellement à progresser."

"Une quantité de travail impressionnante est réalisée en coulisse, à Hinwil et ailleurs ; maintenant que le line-up est établi pour l'an prochain, nous pouvons nous concentrer pleinement sur notre progression, à commencer par ce week-end à Singapour. Chaque pas en avant que nous faisons est un pas en avant pour cette année et la suivante, alors nous sommes motivés à tout donner chaque fois que nous sommes au circuit ou à l'usine."

Dans ce contexte, il n'y a pas de volant à confier à Théo Pourchaire, protégé de l'écurie et leader du championnat de Formule 2. Ayant récemment célébré son 20e anniversaire, le jeune loup va conserver son rôle de pilote de réserve et devra se tourner vers une autre compétition s'il souhaite rester affûté en course.

"Au fil des années, l'équipe est devenue une famille pour moi", fait savoir le Français. "Par conséquent, je suis vraiment heureux et reconnaissant de continuer mon aventure avec Alfa Romeo et la Sauber Academy. Le soutien que j'ai reçu de toute l'équipe est formidable, et je suis fier de pouvoir contribuer au développement de toute l'écurie. J'ai beaucoup de choses à apporter à ce collectif d'exception, et l'avenir m'enthousiasme."

Les seuls baquets encore libres pour la saison 2024 sont ceux d'AlphaTauri, disputés par Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda et Liam Lawson, ainsi que le second chez Williams, où l'avenir de Logan Sargeant est incertain.