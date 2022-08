Malgré la rumeur Audi, Sauber veut "donner le meilleur" à Alfa Romeo

Dans le cadre de la future réglementation moteur qui entrera en vigueur en Formule 1 en 2026, le groupe Volkswagen devrait selon toute vraisemblance bientôt officialiser son arrivée dans la discipline. Plus précisément, deux marques ont reçu en mai dernier le feu vert du conseil d'administration du géant de l'automobile, à savoir Porsche et Audi.

Si Porsche est depuis longtemps solidement lié à Red Bull, à tel point que de nombreux indices sur ce partenariat ont fleuri ces dernières semaines alors qu'une confirmation officielle reste attendue, le dossier Audi est moins avancé. Un temps envisagé comme partenaire de McLaren, de Williams ou encore d'Aston Martin, c'est finalement semble-t-il vers Sauber que la marque aux anneaux s'est tournée.

Toutefois, la structure suisse gère pour l'instant l'engagement en F1 d'Alfa Romeo avec qui elle est liée via un engagement renouvelé chaque année mais qui s'inscrit potentiellement sur le long terme. Jean-Philippe Imparato, PDG de l'entreprise italienne, avait indiqué lors d'un entretien pour Motorsport.com ne pas être "complètement aveugle" face aux discussions entre Sauber et Audi, tout en affirmant qu'il n'y avait "pas de stress" quant à ce que l'avenir pourrait réserver.

Interrogé sur ces commentaires, Frédéric Vasseur, directeur de l'écurie Alfa Romeo, s'est de son côté dit "plus qu'heureux de la situation actuelle", avant d'ajouter pour Motorsport.com : "Je suis plus qu'heureux du partenariat avec eux, car ils ne sont pas seulement un sponsor, mais nous sommes partenaires et développons des projets ensemble."

Une F1 fictive aux couleurs d'Audi

"En plus, la relation entre Alfa Romeo [et] Stellantis d'un côté et l'équipe de l'autre est très, très bonne. Je pense aussi, d'une certaine manière, qu'une partie des bons résultats actuels est peut-être due au fait que nous travaillons tous ensemble, et qu'ils nous aident aussi à trouver d'autres partenaires. J'apprécie vraiment cette collaboration."

Fin juillet, le renouvellement de l'accord entre Sauber et Alfa Romeo pour la saison 2023 a été annoncé par Jean-Philippe Imparato lui-même, même si aucune annonce officielle n'a encore eu lieu. Quant à Vasseur, il a tempéré la nécessité de penser à 2026, en plaisantant sur le fait qu'il avait déjà "du mal à parler de 2023 !"

"D'abord, je pense qu'ils [Audi] doivent clarifier la situation sur le moteur", a ensuite expliqué le dirigeant français. "Bien sûr, ils vont discuter avec tout le monde dans le paddock. Ils vont faire leur travail. Dès qu'ils auront la confirmation de leur engagement sur le moteur, il sera probablement temps de discuter. Mais la chose la plus importante est que nous avons le projet avec Alfa Romeo aujourd'hui. Je ne veux pas tout mélanger. Je veux donner le meilleur à Alfa Romeo."