Officiel - Sauber va devenir l'écurie d'usine Audi en F1

Audi avait annoncé son arrivée en Formule 1 le week-end du Grand Prix de Belgique en août, mais n'avait pas dévoilé l'identité de son écurie partenaire, bien que l'on sache depuis plusieurs mois qu'il s'agit de Sauber. La structure suisse vient de confirmer qu'Audi serait son "partenaire stratégique" et allait également devenir actionnaire minoritaire de l'entreprise, bien que l'on n'ait pas davantage de détails sur le délai de l'achat de parts et leur nombre.

"Ce partenariat va mener l'équipe à de nouveaux sommets, garantissant en même temps l'avenir sur le long terme de l'entreprise – une entité qui peut se targuer d'un personnel motivé, de l'une des meilleures souffleries en Europe et d'infrastructures de production de classe mondiale en sport auto", indique Sauber dans son communiqué.

Comme annoncé précédemment, l'écurie continuera de courir sous le nom d'Alfa Romeo en 2023. Elle devrait renouer avec l'identité Sauber pour 2024 et 2025, et continuera d'utiliser des moteurs Ferrari pour ces saisons d'intérim.

Dans une rare déclaration publique, Finn Rausing (actionnaire principal et président du conseil d'administration de Sauber Holdings) fait savoir qu'il va maintenir son implication : "Audi est le meilleur partenaire stratégique possible pour le groupe Sauber. Il est clair que nous partageons des valeurs et une vision, et nous sommes enthousiastes à l'idée d'atteindre nos objectifs communs via un partenariat fort et prospère."

Le directeur d'équipe Frédéric Vasseur reconnaît que représenter la marque allemande est une "grande responsabilité". Il précise : "Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre écurie, alors que nous continuons de progresser vers l'avant de la grille."

"Devenir l'écurie d'usine officielle d'Audi est non seulement un honneur et une grande responsabilité mais aussi la meilleure option pour l'avenir, et nous sommes parfaitement convaincus de pouvoir aider Audi à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés pour leur aventure en F1."

Oliver Hoffmann, membre du conseil d'administration d'Audi et responsable du programme F1, précise que l'utilisation par Audi de la soufflerie Sauber pour son programme WEC et d'autres projets a joué un rôle dans la décision de choisir l'écurie de Hinwil.

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé un partenaire si expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet F1. Nous connaissons déjà le groupe Sauber avec ses infrastructures dernier cri et son écurie expérimentée grâce à nos collaborations précédentes, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une écurie forte", conclut Hoffmann.