Mercedes, Ferrari, BMW, Alfa, Audi : l'histoire cahoteuse de Sauber en F1

Bien que la course automobile sur circuit ait été interdite en Suisse pendant près de 70 ans, en raison de la catastrophe des 24 Heures du Mans 1955, cela n'a pas empêché de grands pilotes et de grandes équipes venus d'Helvétie de briller dans différentes catégories. L'équipe suisse la plus populaire trouve certes ses racines dans les courses de côte, mais c'est en Formule 1, sous différents noms et avec le soutien de constructeurs variés, qu'elle a acquis sa renommée.

Après avoir triomphé sur route ouverte dans les années 1970, l'équipe et les voitures de Peter Sauber ont connu le succès en Endurance et au Mans une décennie plus tard, cette fois-ci en menant l'effort d'usine de Mercedes. Pour les deux parties, l'étape suivante aurait dû être la Formule 1 à l'orée des années 1990, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.

Concept by Mercedes-Benz

"Il y a eu une crise financière en 1991, Mercedes-Benz a pris la décision de ne plus nous soutenir", expliquait Beat Zehnder, ingénieur au sein de l'équipe depuis plus de 30 ans, lors de son passage dans le podcast Beyond The Grid. "Mercedes s'est retiré de toutes les compétitions sportives internationales, donc le programme du Groupe C a été arrêté et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas s'engager en Formule 1."

La Sauber Mercedes C11 de Jochen Mass et Karl Wendlinger à Montréal.

"La décision revenait donc à Peter Sauber. Nous avions d'autres offres de Mercedes, [l'une étant] similaire à AMG en modifiant des voitures de route. Mais Peter Sauber a dit : 'Si l'on retire le sport automobile de cette équipe, c'est comme si l'on enlevait le ballon d'une équipe de football'."

Si Sauber souhaitait accéder à la Formule 1, la structure serait donc seule. Et c'est ce qu'il s'est passé pour la saison 1993. La conception de la première Sauber F1, dénommée C12, avait été confiée au célèbre ingénieur britannique Harvey Postlethwaite et à un jeune Mike Gascoyne. Le motoriste Ilmor, qui n'avait plus d'équipe à fournir après les disparitions successives de Leyton House et March, avait été récupéré, de même que Karl Wendlinger, ancien membre de l'équipe junior de Mercedes en Endurance.

Mais entre son retrait et l'arrivée de Sauber en F1, la marque à l'étoile a quelque peu revu ses plans. Toujours intéressée par la F1, elle allait au moins soutenir le projet via l'envoi de deutschemarks, l'acquisition de 10% des parts d'Ilmor et la pose d'un sticker "Concept by Mercedes-Benz" sur le capot moteur de la C12.

La Sauber C12 Ilmor, première F1 de l'équipe.

L'on peut qualifier la première campagne de Sauber dans l'élite de réussite, avec 12 points inscrits par Wendlinger et JJ Lehto, dont deux dès la première course, et deux quatrièmes places comme meilleurs résultats. Ces bonnes performances d'emblée ont donc motivé Mercedes à renforcer son soutien l'année suivante, notamment en officialisant son retour en F1 : l'on trouvait toujours un V10 Ilmor sous le capot, mais il était rebadgé Mercedes.

Rapprochement avec Ferrari

Mais après une saison 1994 n'ayant pas montré d'amélioration en matière de résultats, avec un score restant à 12 unités, Mercedes s'est séparé de Sauber pour venir s'associer avec McLaren. Fort heureusement, la survie de l'équipe helvète sur le court terme a été assurée par la signature de deux sponsors majeurs, Red Bull et Petronas, qui allaient décorer les F1 de l'équipe pendant dix ans.

Heinz-Harald Frentzen en route vers le premier podium de Sauber, au GP d'Italie 1995.

Et alors que la robe noire des monoplaces de Hinwil bleuissait progressivement, l'écurie entamait sa traversée des Alpes. La longue marche de Sauber, qui a fait un petit crochet par l'Amérique entre 1995 et 1996 pour devenir l'équipe d'usine du motoriste Ford, l'a emmenée jusqu'à Maranello.

Au moment de conclure un accord avec Ferrari en 1997 pour la fourniture de V10, le bilan de Sauber en catégorie reine n'est pas ridicule, mais il n'est certainement pas grandiose. Cinquante-trois points ont été inscrits en l'espace de quatre saisons, soit un peu plus de 13 unités par an, et deux podiums ont été signés, à chaque fois lors de Grands Prix marqués par les rebondissements et les nombreux abandons.

Et lors des quatre années suivantes passées avec Ferrari, les résultats de Sauber ne se sont pas améliorés, bien au contraire : le score annuel de la structure helvète a chuté jusqu'à atteindre cinq et six points, respectivement accumulés en 1999 et 2000.

Le manque de financement se faisait clairement ressentir, poussant ainsi l'équipe à employer de temps de temps des pilotes payants. Il y a ainsi eu Norberto Fontana en 1997 et Pedro Diniz de 1999 à 2000. Enrique Bernoldi, soutenu par Red Bull, aurait dû venir gonfler cette liste en 2001, toutefois le Brésilien a été coiffé sur le poteau par un jeune Finlandais n'ayant bouclé qu'une poignée de courses en monoplaces auparavant : Kimi Räikkönen.

Peter Sauber a eu le nez creux en associant Nick Heidfeld à Räikkönen en 2001, puisque cette année-là l'équipe a alors réalisé sa meilleure saison en Formule 1, avec 21 points et la quatrième place du championnat constructeurs en prime.

Nick Heidfeld, Sauber C20, devance son coéquipier, Kimi Räikkönen

Et c'est lors de cette période de succès que les relations entre Sauber et Ferrari allaient peu à peu se réchauffer.

Tout d'abord, Felipe Massa, recruté en 2002 pour pallier le départ de Räikkönen, a été envoyé en stage à Maranello l'année suivante. Ensuite, la C23 qui a participé à la saison 2004 a fait parler d'elle pour sa forte ressemblance avec la Ferrari F2003-GA ayant remporté le championnat l'année précédente. Précisions également que cette même C24 était équipée de la version la plus récente du V10 Ferrari et d'une boîte de vitesses entièrement développée par la Scuderia, une première dans les deux cas.

Sans surprise, la campagne 2004 de Sauber a largement surpassé celle de 2001, Massa et Giancarlo Fisichella ayant récolté 34 points.

Un nouveau départ avec BMW

D'aucuns imaginaient que Sauber allait se transformer en une équipe B pour Ferrari lors des années suivantes, mais la construction d'une soufflerie ultramoderne (partiellement financée par le transfert de Räikkönen chez McLaren) a permis à l'équipe de s'affranchir de l'influence grandissante du Cheval cabré en 2005.

Mais au même moment Red Bull actait son départ de Sauber pour construire sa propre équipe sur les cendres encore chaudes de Jaguar. Petronas était toujours de la partie, toutefois les partenaires financiers restants de Sauber ne lui permettaient pas d'aborder l'avenir sereinement. Ainsi a été actée la vente de l'équipe à BMW pour la saison 2006. Peter Sauber restait dans les parages, occupant un rôle de conseiller, mais il ne détenait plus que 20% des parts de sa création.

La nouvelle structure, baptisée BMW Sauber, disposait de moyens suffisamment importants pour prétendre aux positions de tête sur la grille. Déjà sur le podium pour sa première année sous ses nouvelles couleurs, le bleu et blanc de l'hélice munichoise, l'équipe a bénéficié de l'exclusion de McLaren du championnat constructeurs en 2007 pour prendre la deuxième place, derrière Ferrari.

L'année suivante aurait dû être encore plus belle, puisque la F1.08 conçue par Willy Rampf et confiée à Heidfeld et Robert Kubica était l'une des meilleurs machines du plateau. En pole au Grand Prix de Bahreïn, BMW Sauber a enfin accompli un objectif que Peter Sauber pourchassait depuis 15 ans en décrochant sa première victoire quelques semaines plus tard, au Canada.

Robert Kubica célèbre sa victoire avec BMW Sauber au GP du Canada 2008.

Profitant de l'accrochage ubuesque entre Lewis Hamilton et Räikkönen devant le feu rouge de la voie des stands fermée, Kubica a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur et pris, par la même occasion, le commandement du championnat. L'équipe a probablement vécu-là le jour le plus heureux de son histoire, néanmoins celui-ci précédait une deuxième partie de saison beaucoup plus amère.

En effet, alors que Kubica menait le classement général des pilotes et que BMW Sauber n'accusait que trois points de déficit sur Ferrari, il a été décidé par les hauts responsables d'arrêter le développement de la F1.08 pour se concentrer sur la conception de la F1 de 2009, qui répondait à un nouveau Règlement Technique. Une décision qu'allait rapidement regretter l'équipe, car non seulement les titres 2008 sont revenus à Hamilton et Ferrari, mais la BMW F1.09 a été complètement ratée.

Sauber évite le naufrage

BMW Sauber s'est contenté de faire de la figuration en 2009, aucun des deux pilotes titulaires n'ayant réussi à intégrer le top 10 du championnat. Pire encore, BMW a pris la décision de quitter la F1 au mois de juillet sans avoir signé les nouveaux Accords Concorde, ce qui signifie que les éventuels repreneurs devaient compter sur le désistement d'une équipe déjà engagée pour prendre part à la saison suivante.

Puisqu'aucun client sérieux ne s'est présenté à la porte de BMW, la marque a redonné les clés de l'équipe à Peter Sauber fin novembre, à condition qu'il puisse se réinscrire. La situation s'est finalement débloquée quelques jours plus tard avec le retrait surprise de Toyota.

Très peu de sponsors sur la Sauber de 2010.

De façon comique, même si BMW n'avait plus aucun lien avec la F1 et que des moteurs V8 Ferrari propulsaient les F1 de Hinwil en 2010, l'équipe a dû continuer à utiliser le nom "BMW Sauber" lors de cette saison, afin de pouvoir toucher les droits TV et commerciaux accumulés par le constructeur l'année précédente. Ainsi, l'on avait des BMW Sauber Ferrari sur la grille cette saison-là.

Pour sa deuxième vie, Sauber a impressionné malgré les faibles moyens. Lorsqu'ils en avaient l'occasion, les nouveaux titulaires, Sergio Pérez et Kamui Kobayashi, ont impressionné. Le Japonais a cueilli un podium à domicile en 2012 tandis que Pérez est passé tout près de la victoire à deux reprises, aux GP de Malaisie et d'Italie 2012, tout en montant sur un autre podium au Canada.

Kamui Kobayashi, Jean Alesi et Felipe Massa sur le podium du GP du Japon 2012.

Tragiquement, Sauber n'a pas été en mesure de capitaliser sur cette bonne forme puisque, selon Zehnder, la mise en place des V6 turbo hybrides en 2014 l'a tout simplement "tué".

"Les frais pour le moteur ont presque triplé par rapport au V8", expliquait Zehnder en 2020. "À une époque où l'on n'avait pas d'argent, où il était extrêmement difficile pour une équipe privée de trouver des sponsors, on avait tout d'un coup 13 à 14 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour les unités de puissance. Nous n'avons jamais été en mesure de rassembler cette somme. Les V6 et les dépenses supplémentaires nous ont rendu la vie extrêmement difficile."

Fin 2014, Sauber était exsangue. Pour la première fois de son histoire, aucun point n'avait été inscrit au championnat. Les problèmes d'argent de l'équipe ont également impacté sa gestion, puisqu'au Grand Prix d'Australie 2015, quatre pilotes étaient en possession d'un contrat de titulaire : Felipe Nasr et Marcus Ericsson, qui ont disputé la saison, mais aussi Giedo van der Garde et Adrian Sutil !

Comme ce fut le cas en 2005, cette fois-ci de manière encore plus évidente, Sauber n'avait plus les moyens de gérer seul une équipe de F1. Ainsi, lorsque le milliardaire Finn Rausing et sa société d'investissements Longbow Finance sont venus toquer à sa porte en 2016 avec une offre de rachat, elle n'a pas été ignorée.

En finissant dans les points au GP du Brésil 2016, Felipe Nasr a permis à Sauber de terminer dixième du championnat et d'empocher de précieux dollars.

Renaissance milanaise

Même si Peter Sauber était définitivement hors-jeu en 2017, il a été décidé de conserver le nom de l'équipe, du moins jusqu'à l'arrivée d'Alfa Romeo. Intéressé par la Formule 1 mais pas suffisamment pour racheter une équipe, le constructeur italien s'est mis d'accord avec Sauber pour sponsoriser l'équipe, en 2018, puis pour lui faire prendre son nom l'année suivante.

Les performances était certes meilleures que celles des années précédentes, mais jamais les Alfa Romeo gérées par Sauber n'ont pu prétendre à de grands résultats en F1. Et le retour de Räikkönen à Hinwil, de 2019 à 2021, n'a rien changé à cette situation.

Si l'on omet le très agité Grand Prix du Brésil 2019, lors duquel Räikkönen et Antonio Giovinazzi ont pris les quatrième et cinquième positions, un seul top 5 a été décroché par une Alfa Romeo : c'était à Imola en 2022, avec Valtteri Bottas.

L'arrivée des quatre anneaux

Alors que le business model d'Alfa Romeo semblait satisfaire les deux parties, il a été annoncé cette année que la marque au Biscione quitterait finalement la F1 à l'issue de la saison 2023, plongeant dans le doute l'avenir de l'équipe une fois de plus.

Néanmoins, l'annonce d'Alfa Romeo s'est faite au même moment que celle de l'arrivée d'Audi dans le championnat, et cela n'avait rien d'une coïncidence. Le constructeur allemand, qui a enfin cédé aux sirènes de la F1 en donnant son feu vert pour une arrivée en 2026, cherche à s'engager en tant qu'équipe à part entière et non comme simple motoriste. Donc, qui mieux que Sauber, une équipe ayant 30 ans d'expérience dans la discipline, pour l'aider dans cette tâche ?

Ainsi, pour la sixième fois de son histoire, Sauber va se rapprocher d'un grand constructeur automobile.

"Le partenariat entre Audi AG et Sauber Motorsport est une étape clé pour notre écurie, alors que nous continuons de progresser vers l'avant de la grille", a expliqué Frédéric Vasseur, le directeur d'équipe. "Devenir l'écurie d'usine officielle d'Audi est non seulement un honneur et une grande responsabilité mais aussi la meilleure option pour l'avenir, et nous sommes parfaitement convaincus de pouvoir aider Audi à atteindre les objectifs qu'ils ont fixés pour leur aventure en F1."