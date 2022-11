Schumacher veut "donner tort" aux gens qui ne croient pas en lui

Après une saison 2021 passée en fond de grille, la faute à une Haas VF-21 très peu performante, Mick Schumacher a eu entre les mains une bien meilleure F1 en 2022. Toutefois, l'Allemand a peiné à se mettre dans le rythme de son nouvel équipier, en particulier en début de saison quand il a également connu plusieurs incidents coûteux. Et même si du mieux a été noté, sur tous les fronts, en seconde moitié de campagne, cela n'a pas suffi à sauver sa place.

En effet, Nico Hülkenberg a été confirmé ce jeudi, à la veille du dernier Grand Prix de l'année, à la place de Schumacher pour la saison 2023. Haas a en effet décidé de changer totalement de politique en faisant confiance cette fois-ci à deux pilotes expérimentés puisque l'Allemand de 35 ans (181 départs) sera aligné aux côtés de Kevin Magnussen, 30 ans (140 départs).

Réagissant à la nouvelle de sa non-reconduction, le fils du septuple Champion du monde de Formule 1 s'est montré déçu mais combatif, et a conclu son message sur les réseaux sociaux par le sigle "PTW", signifiant "Prove Them Wrong" ("Donne-leur tort" en français). Interrogé par Motorsport.com sur le sujet, il a répondu : "PTW, c'est ce que j'ai dit pendant la majeure partie de cette année."

"J'ai juste eu envie de dire ça parce que je veux prouver à tous ceux qui ne croient pas en moi qu'ils ont tort, parce que je sais ce que je peux faire. Je l'ai prouvé dans les catégories junior, et je ne vois pas de raison pour laquelle je ne pourrais pas le faire [en F1]."

Mick Schumacher

S'il reconnaît une forme fluctuante chez Haas, il estime que sa progression a été réelle en seconde partie d'année, et notamment en comparaison de son équipier Magnussen. "Évidemment, c'est décevant d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail jusqu'à ce stade. Nous avons eu des hauts et des bas, c'est sûr. Mais je pense que la tendance a toujours été positive. Et je crois que c'est ce qui est important, et ce n'est que ma deuxième année."

"C'était vraiment quelque chose auquel je devais m'habituer, d'avoir à me battre en milieu de peloton, et je pense que tout au long de l'année nous avons réussi à le faire. Et j'ai l'impression d'avoir tiré le maximum de chaque situation. La tendance est réelle."

Alors que son avenir en tant que titulaire en F1 semble bouché, sauf revirement de situation chez Williams, la piste d'un poste de réserviste est évoquée, et notamment chez Mercedes. "Je veux juste me placer dans une position où je sais que ce sera bon pour moi", a indiqué le pilote de 23 ans. "Que ce soit en tant que réserviste, en tant que titulaire, c'est à discuter et à analyser. J'ai des personnes de confiance autour de moi que je vais consulter et ensuite je vous donnerai des nouvelles, bientôt j'espère."

Avec Alex Kalinauckas et Filip Cleeren