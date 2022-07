Schumacher : Le duel contre Hamilton "n'aurait pas dû arriver"

Le duel à couteaux tirés entre Lewis Hamilton et Mick Schumacher a été l'un des faits marquants de la course sprint du Grand Prix d'Autriche. Longtemps huitième, le pilote Haas a finalement cédé face au septuple Champion du monde, tandis que son coéquipier Kevin Magnussen en a profité pour s'échapper et sauver sa septième place sur la grille de départ.

S'il admet avoir pris plaisir à batailler contre Lewis Hamilton, Mick Schumacher estime néanmoins que son écurie n'a pas pris les bonnes décisions en se refusant à passer des consignes d'équipe. "Oui, je pense que c'est quelque chose qui doit être discuté", a-t-il réagi au micro de Sky Sports. "Bien sûr, la bataille contre Lewis était amusante. Mais en premier lieu, elle n'aurait pas dû arriver. Je pense que j'étais un peu plus rapide."

Interrogé sur le besoin d'inverser les positions avec Kevin Magnussen, Mick Schumacher répond que "oui", cette stratégie aurait dû se mettre en place, précisant qu'il en avait fait la demande par radio sans avoir gain de cause.

"Je pense que j'avais plus de rythme pour être devant", insiste le pilote allemand. "C'est donc quelque chose que l'on doit analyser, pour ma compréhension, afin de savoir pourquoi on n'a pas échangé les positions, car j'avais le sentiment de probablement pouvoir attaquer Esteban [Ocon] devant. D'une certaine manière, je l'ai protégé [Magnussen] d'une attaque de Lewis. J'espérais qu'il ralentisse, ce qui n'est pas arrivé je crois. Je me suis donc retrouvé exposé au DRS [de Hamilton]."

Kevin Magnussen a inscrit deux points pour Haas.

Crédité des deux points de la septième place en course sprint, Kevin Magnussen a tempéré la situation, rappelant que les deux Haas avaient terminé dans le top 10 et qu'il s'agissait avant toute chose d'un très bon résultat.

"Je ne sais pas, je ne peux évidemment pas entendre ce que dit Mick", réagit le Danois. "Mais c'est une super journée pour nous, on a marqué des points, on part septième et neuvième demain pour la course. On ne peut vraiment pas être déçus, en aucun cas."

"Je pensais que l'on avait un problème ce matin [en EL2]. Le rythme ne semblait pas bon et l'équilibre semblait avoir disparu. On a ensuite fait quelques changements, mais on est limités avec le parc fermé. On peut changer les réglages, on peut changer le flap de l'aileron avant et régler des paramètres systèmes. L'équilibre est revenu et on a retrouvé beaucoup de rythme par rapport à ce matin, donc je suis très heureux."