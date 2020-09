Schumacher et la jeune garde Ferrari en piste à Fiorano

Mick Schumacher, Callum Ilott et Robert Shwartzman vont bientôt rouler lors d'une séance d'essais libres en Formule 1. Comme annoncé par Ferrari en début de semaine, les deux premiers rouleront respectivement chez Alfa Romeo et Haas F1 la semaine prochaine lors des EL1 du Grand Prix de l'Eifel au Nürburgring. Shwartzman sera en piste à Abu Dhabi, dans une équipe qui n'est pas encore déterminée.

La Scuderia tient à mettre ses jeunes membres de la Ferrari Driver Academy dans les meilleures dispositions. C'est dans ce cadre que les trois pilotes, tous âgés de 21 ans, ont pris le volant de la SF71H de la saison 2018, ce mercredi à Fiorano. L'utilisation de cette monoplace permet de n'avoir aucune limite de distance à respecter.

C'est une véritable journée de test qu'a concocté l'équipe italienne pour ses jeunes pousses. Schumacher et Ilott ont déjà derrière eux au moins un test en F1, mais ce n'est pas le cas de Shwartzman, pour qui il s'agissait donc d'une grande première.

"Nous voulions organiser cette séance d'essais afin que nos trois meilleurs jeunes pilotes soient aussi bien préparés que possible pour aborder un événement qui sera toujours un moment particulier pour eux", rappelait mardi Laurent Mekies, directeur sportif Ferrari et directeur de la Ferrari Driver Academy, soulignant une "opportunité de prendre ses marques avec une Formule 1, qui est bien plus compliquée que la voiture dont ils ont actuellement l'habitude".