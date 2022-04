Schumacher ne perdra pas confiance après son crash à Djeddah

Durant la Q2 des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite, Mick Schumacher a perdu le contrôle de sa Haas à la fin du premier secteur, dans une section très rapide et proche des murs. Un impact lourd qui a détruit la voiture de l'Allemand. Le pilote, en revanche, n'a été victime d'aucune blessure et se sentait apte à courir. C'est finalement son écurie qui l'a empêché de prendre le départ de la course, notamment pour des raisons économiques (réparer la voiture aurait été trop coûteux).

Un coup d'arrêt pour Schumacher, qui avait réalisé son meilleur résultat une semaine plus tôt à Bahreïn en terminant à la porte des points. Nul doute que le top 10 aurait été proche pour lui à Djeddah, avec plusieurs abandons et une Haas qui montre un rythme solide en ce début de saison.

Son patron, Günther Steiner, ne se fait pas de soucis sur la confiance du pilote. Selon lui, l'Allemand aura à cœur de revenir pour marquer ses premiers points en F1. "Je ne pense pas qu'il perdra confiance", estime l'Italien. "Bien sûr, l'objectif est plus élevé que l'an passé. En 2021, nous ne nous posions aucune question, nous nous contentions d'être 19e et 20e. Parce que c'est là que nous étions de façon constante. Cette année, nous pensons que c'est une bonne chose pour lui [d'avoir plus de pression]. Parce qu'il faut apprendre dans ces situations. Plus on grimpe, et moins on trouve d'oxygène. Cela fait partie du métier. Gérer une pression élevée est nécessaire dans n'importe quel sport ou poste de management, si on ne l'aime pas, il faut s'en aller et faire quelque chose d'autre."

Mick Schumacher devant la presse à Djeddah, le lendemain de son crash en qualifications.

Selon Steiner, la clé sera d'analyser les raisons du crash pour permettre à Schumacher de comprendre ce qu'il s'est passé et l'aider à surmonter cela. "Nous devons en discuter, mais je crois qu'il a besoin de ça. Nous n'avons pas piloté la voiture, et nous devons lui montrer ce qu'il veut voir", explique le team principal. "Je pense que nous avons besoin de comparer les données avec celles de Kevin, et je ne l'ai pas encore fait. En a-t-il trop fait ? Je ne sais pas à quoi son crash est dû. Les pneus étaient-ils trop froids ? Nous devons savoir. Puis, je pense que le simple fait de remonter dans la voiture lui rendra la confiance."

Haas a déjà marqué plus de points en deux courses que lors des deux dernières saisons, grâce aux arrivées consécutives de Kevin Magnussen dans les points (cinquième à Bahreïn, neuvième en Arabie saoudite). L'an dernier, l'écurie avait décidé de ne pas développer sa monoplace pour se concentrer pleinement sur le nouveau règlement, tout en bénéficiant de la grande avancée de l'unité de puissance Ferrari. Pour le moment, le pari est réussi.