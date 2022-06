Schumacher, 6e : "Prouver que je suis là pour une raison"

Jusque-là, la saison 2022 de Formule 1 s'est avérée difficile pour Mick Schumacher. Pour sa deuxième campagne dans l'élite, désormais confronté à l'expérimenté Kevin Magnussen, le pilote Haas multiplie de coûteuses sorties de piste et peine à se hisser au niveau de son coéquipier en matière de performance pure. Le score est de 7-2 à l'avantage du Danois en qualifications, et le bilan comptable est encore plus sévère : 15-0.

S'il était à nouveau devancé par son partenaire de quatre dixièmes lors des qualifications du Grand Prix du Canada, Schumacher a néanmoins brillé en prenant la sixième place en Q2 et en Q3. Et il est convaincu qu'un résultat encore meilleur était à sa portée !

"C'est évidemment agréable d'avoir un bon résultat", a déclaré l'Allemand. "Mais c'est aussi quelque chose sur quoi construire. Vous savez, juste pour prouver à tout le monde que oui, je suis là pour une raison. Bien sûr, j'espérais mieux, je pense que la voiture et moi pouvions faire mieux, je n'ai simplement pas tiré le meilleur du dernier train de pneus à cause du trafic et d'autres moments. Mais je suis globalement très, très content de ces qualifications."

Lorsque Motorsport.com lui demande s'il pense avoir fait taire les critiques, Schumacher répond : "Franchement, je n'écoute pas ça. Je suis là pour une raison, et c'est parce que j'aime ce sport, j'aime la course. Et je trouve que j'ai suffisamment fait mes preuves en formules de promotion pour avoir ma place ici. Je le répète, j'aime ce sport, et c'est pour ça que je suis là."

Mick Schumacher (Haas) en piste sous la pluie montréalaise

C'est de loin le meilleur résultat du champion de F3 Europe et de F2 en qualifications : auparavant, il n'avait pas fait mieux que dixième à Barcelone. Kevin Magnussen est justement "très content" pour son équipier. "Il a fait du très bon travail en qualifications, je voyais qu'il était rapide. Mais je suis surtout vraiment content pour toute l'équipe."

Si Magnussen est si content pour Haas, c'est parce que l'écurie américaine a signé le meilleur résultat de son histoire en plaçant ses monoplaces cinquième et sixième, aussi bien qu'au Grand Prix d'Allemagne 2018 avec Magnussen et Romain Grosjean aux mêmes positions.

"Si seulement on marquait des points aujourd'hui ! Mais c'est demain", a souri l'intéressé. "Toute l'équipe a fait du très bon travail aujourd'hui. Dans ces conditions, il faut vraiment être en piste au bon moment et comprendre comment exploiter les tours. L'équipe s'est vraiment bien débrouillée."

"Cinquième et sixième, j'en suis vraiment content. Il y a des pilotes rapides en fond de grille et aussi juste derrière moi, alors je ne pense certainement pas que la cinquième place va être notre objectif demain. Nous la prendrons si c'est possible, évidemment, mais je pense que notre voiture est plus ou moins en milieu de peloton quant au rythme de course. Je serai très content si nous pouvons rester dans le top 10."

Une telle performance ferait rêver Magnussen d'un Grand Prix pluvieux, mais le risque de pluie à Montréal est de 0% ce dimanche. "Après cette journée, j'adorerais faire la course sous la pluie, mais je ne pense pas que mon vœu va être exaucé", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper